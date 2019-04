“Rumori fuori scena” di Michael Frayn dal 2 al 19 maggio al Teatro degli Audaci a Porta di Roma

E' forse una delle commedie più esilaranti della storia:

Rumori fuori scena

di Michael Frayn dal 2 al 19 maggio torna a Roma al Teatro degli Audaci in via Giuseppe De Santis, 29 (uscita 10 del GRA, zona Porta di Roma) con la direzione artistica e la regia di Flavio De Paola insieme alla sua compagnia. Flavio De Paola, Antonio Coppola, Serena Renzi, Gianluca delle Fontane, Antonella Rebecchi, Aurora Sebastiani, Michele Schena, Ilario Crudetti e Giorgia Ferrara sono i protagonisti di una “sgangherata” compagnia teatrale, impegnata nell’allestimento di una commedia, che vive le varie vicissitudini di routine, che li accompagneranno fino alla chiusura del sipario.



Tutto ruota attorno a una casa di campagna, dove convergono le vicende dei vari personaggi: la signora Clackett, la governante che cerca di godersi una serata davanti al televisore all’insaputa dei proprietari; l’agente immobiliare che utilizza la casa per una scappatella amorosa, l’improvviso rientro dei padroni di casa e infine un ladro e uno sceicco interessato all’acquisto dell’immobile stesso.

è tratto dall'omonima opera di Michael Frayn, che il regista Peter Bogdanovich trasformò in pellicola nel 1992. Si tratta di una commedia scoppiettante, dal ritmo incalzante e con spassosissime gag che si susseguono vorticosamente, definita la più divertente degli ultimi 30 anni. Portato per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Vittoria, lo spettacolo è stato inserito nel cartellone del Teatro degli Audaci anche per questa stagione. Per info http://www.teatrodegliaudaci.it.

