Rossini Opera Festival compie 40 anni: al via con “Semiramide”

Il Rossini Opera Festival spegne 40 candeline e dedica l'edizione 2019 al grande soprano Montserrat Caballé e al musicologo Bruno Cagli, recentemente scomparsi, ed entrambi legati alla manifestazione.



Con 137 direttori che si sono dati il cambio negli anni, 1383 cantanti che hanno dato voce alle emozioni, 137 registi che hanno fatto rivivere la storia, 959 scenografi, 1644 costumisti, 23 mila persone in scena o dietro le quinte, il Rof si conferma come uno degli appuntamenti musicali più interessanti a livello internazionale, tanto che il pubblico agli appuntamenti pesaresi è composto al 70% circa di stranieri.



Così, presentando il programma 2019, che andrà dall'11 al 23 agosto con tre appuntamenti principali,

Semiramide

per l'apertura, poi

Demetrio e Polibio

(sinora portato in scena una sola volta) e infine

L'equivoco stravagante

, vengono annunciati anche una serie di traguardi importanti: l'apertura del Museo Nazionale Rossini a palazzo Montani Ataldi, realizzato con i fondi per le celebrazioni dei 150 anni del musicista, il completamento l'anno prossimo con

Eduardo e Cristina

(in scena nel Rof 2021) della pubblicazione in edizione critica e filologica di tutto il repertorio rossiniano, che era il fine per cui era nata la Fondazione nel 1941 per iniziativa di Gianfranco Mariotti, oggi presieduta da Gianni Letta.



Completeranno il programma

Il viaggio a Reims

degli allievi

dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda, il Gala Rof XL con alcuni tra i maggiori cantanti rossiniani di oggi (Nicola Alaimo, Paolo Bordogna, Lawrence Brownlee, Juan Diego Flórez, Ruzil Gatin, Valeria Girardello, Anna Goryachova, Alessandro Luciano, Angela Meade, Claudia Muschio, Mirco Palazzi, Michele Pertusi, Sergey Romanovsky e Franco Vassallo), la cantata

La riconoscenza

, le Soirées musicales nella versione orchestrata da Fabio Maestri, due Concerti lirico-sinfonici, due Concerti di Belcanto e il nuovo appuntamento di Rossinimania con

gli Italian Harmonists.



Grazie alle risorse e opportunità avute per i 150 di Rossini si sta inoltre lavorando a un'attività che copra tutto l'anno, con tre momenti principali: a febbraio-marzo il

(Non) compleanno di Rossini

; a luglio e agosto i corsi di perfezionamento per la formazione di nuovi talenti dell'Accademia Alberto Zedda e il Rof; a novembre, per l'anniversario della morte di Rossini, Notte bianca della musica e festa di Santa Cecilia con la

Petit Messe Solennelle

nella rilettura jazz di Paolo Fresu.



Il sindaco Mattia Ricci ricorda, inoltre, di aver proposto il suo comune come sede 2020 dell'annuale riunione di tutte le Città della Musica Unesco del mondo, di cui Pesaro fa parte.



Procede anche, come ricordato dal vicepresidente del Rof Daniele Vimini, il rapporto quinquennale con la Royal opera house di Muscat in Oman per la produzione di cinque farse rossiniane (mancano ancora

L'inganno felice

,

Cambiale di matrimonio

e

Il signor Bruschino

). Nuovo rapporto con la storica Compagnia di marionette Carlo Colla per la creazione di una

Italiana in Algeri

in scena il 12 luglio e la prima produzione scenica al di fuori dei giorni del Rof,

La cambiale di matrimonio

con il Teatro Lirico di Cagliari.

, spiega Ernesto Palacio, sovrintendente del Festival,

è puntare sui titoli meno noti per favorirne il riascolto e la riscoperta, come accaduto l'anno scorso con

Riccirado e Zoraide

Bisogna poi scegliere nomi di rilievo per l'esecuzione, ma sfruttare anche i giovani talenti dell'Accademia, col supporto importante, oramai per il terzo anno, dell'Orchestra Sinfonica della Rai, oltre che delle due orchestre locali, la Filarmonica e la Sinfonica Rossini

.



Palacio ha anche annunciato i titoli dell'edizione 2020 del Rof, la numero 41: «Proporremo 3 nuove produzioni:

Moïse et Pharaon

diretto da Daniele Rustioni e ideato da Pier Luigi Pizzi;

Elisabetta, regina d'Inghilterra

diretta da Evelino Pidò, che debutta a Pesaro, e messa in scena da Davide Livermore, e

La cambiale di matrimonio

diretta da Dmitry Korchak, debuttante sul podio di Pesaro, e allestita da Laurence Dale anche lui al debutto pesarese».



Al via quindi con la

Semiramide

(4 repliche 11, 14,17, 20 agosto) diretta da Michele Mariotti e la regia di Graham Vick con Salome Jicia nel ruolo del titolo; quindi

Demetrio e Polibio

(12,15,18,23 agosto) direttore Paolo Arrivabeni, regia Davide Livermore, cantanti Jessica Pratt, Cecilia Molinari, Juan Gatell e Riccardo Fassi; e

L'equivoco stravagante

(13, 16, 19, 22 agosto) direttore Carlo Rizzi, Reagia Moshe Leiser e Patrice Caurier, con Teresa Iervolino, Paolo Bordogna, Davide Luciano.

