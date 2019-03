Teatro dell'Opera, biglietti gratis per i volontari civici: staranno nel palco presidenziale

Ingresso gratuito per il Teatro dell'Opera di Roma per chi si occupa di volontariato civico. Il Comune, spiega la sindaca Virginia Raggi, metterà a disposizione «biglietti gratuiti per l'accesso al Teatro dell'Opera a beneficio delle persone che si sono formate con il percorso #RomaAiutaRoma, che ha appena concluso la seconda edizione». I volontari potranno sedere nel palco presidenziale. «#RomaAiutaRoma è il percorso di formazione per cittadini volontari, desiderosi di spendere sul territorio le proprie energie in favore delle persone più deboli e fragili che vivono a Roma.



L'iniziativa è stata ideata dall'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre. In qualità di Presidente del consiglio di indirizzo del Teatro dell'Opera di Roma ho deciso di riservare il palco presidenziale ai volontari che abbiamo formato e che un anno fa hanno affiancato la nostra sala operativa sociale durante l'allerta meteo e la nevicata

scrive la sindaca Raggi su Facebook.

Giovedì sera le prime nove persone hanno assistito allo spettacolo. È un segnale importante nella costruzione di un rapporto sano e virtuoso tra cittadini e istituzioni. #RomaAiutaRoma sta consentendo di creare un forte legame tra cittadini e istituzioni, che collaborano in modo integrato verso la costruzione di una comunità solidale. Il volontario è una figura fondamentale per stimolare nuovi meccanismi di inclusione. Ascoltare, condividere ed elaborare per la collettività: sono gli elementi chiave della nostra azione politica».

