Roma, al Piccolo Teatro San Paolo ""La verità che è in me": storie di accoglienza

"La verità che è in me" è un monologo a più voci che affonda nell’universo di un’attrice e burattinaia, Olga, che cerca di decifrare le ragioni e trovare le risposte al suo nuovo destino di immigrata. L’opera è incentrata sul dolore di una donna che abbandona la sua patria e, in parallelo, dell’esaltazione della bellezza di Roma, la città che l’accoglie. Parla della difficoltà dei migranti, dell’intolleranza che si trovano a subire ma anche delle possibilità che si aprono nel nuovo paese, incontrando persone fragili che cercano di riscattarsi nel mezzo di una società indifferente. I suoi pupazzi l’accompagnano nella narrazione delle sue vicissitudini, dei successi e dei fallimenti che deve affrontare.



Oltre ad Olga è presente un altro personaggio: si tratta di Doris, anche lei una migrante. L’opera è una traversata interiore delle emozioni e delle memorie di chi è costretto a reinventarsi per sopravvivere. Olga e Doris provengono entrambe da geografie distanti. Le loro storie confluiscono per sostenersi a vicenda, per cercare di curare le ferite, per coniugare il dolore ma anche la forza che permetterà loro di sentire i momenti di libertà. E mentre una sceglie di volare via dalla quiete della vita di tutti i giorni, l’altra naviga attraverso le esperienze di vita altrui per svelare la sua esistenza.



L’opera parla delle ombre e delle luci che accompagnano il cammino degli immigranti ma anche di quelli che per la loro condizione fisica o mentale vengono messi da parte o dimenticati persino nel proprio paese. Le loro voci devono risuonare nella coscienza degli spettatori che, a fine spettacolo, dovranno rispondere alla domanda: cosa ho fatto io per loro? Qual è il mio ruolo in una società che sembra sempre più di frequente oscurata dalla banalità, che divide e classifica gli esseri umani a seconda dell’apparenza o dell’origine, che semplifica o uniforma le ragioni che portano all’esilio?



La verità che è in me è realizzato da due artiste colombiane. Scritto e diretto dalla drammaturga e regista Brigida Tobon è interpretato da Monica Marin. Appuntamento a Roma al Piccolo Teatro San Paolo, via Ostiense 190, sabato 20 maggio alle ore 20,45 e domenica 21 maggio alle ore 17,45. L’ingresso costa 15 euro. Evento organizzato dall’associazione Amaca Aps. Per informazioni e prenotazioni posti chiamare il numero 338/6406929. I biglietti verranno acquistati direttamente in teatro oppure, fino al 19 maggio, sulla piattaforma Eventbrite.