Roma come Buenos Aires: notte di tango sotto le stelle

Ritorna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di tutta Italia. Giovedì 11 luglio 2019, nella Capitale, presso la Terrazza del Palazzo dei Congressi si terrà “Notte di tango sotto le stelle di Roma”. L'evento nazionale dedicato al tango argentino, che l’Unesco ha decretato “Patrimonio dell’Umanità”, organizzato dalla Associazione culturale TangoEventi, con Le Terrazze, patrocinato dall’Ambasciata Argentina, e dall’Ambasciata dell’Uruguay, Istituto Italo latino -americano e con la collaborazione di Tanguedia, El Arrabal, Baires en Roma, Bogartango, è giunto alla tredicesima edizione.



Viene ideato e realizzato su scelta della Direzione artistica di TangoEventi, Fatima Scialdone, in un monumento nazionale

Palazzo dei Congressi

, celebre opera di Adalberto Libera.



Una kermesse che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone tra ballerini professionisti ed appassionati da tutta Italia e dall’Europa danzare sulla pista di questo straordinario “teatro pensile” in marmo bianco. Una serata, con inizio alle ore 21, per ascoltare e ballare il Tango patrimonio dell’Umanità che, attraverso la musica, il ballo e le sue forme d’arte, concilia la cultura rioplatense e italiana.



E’ un’occasione per avvicinarsi a questo fenomeno sociale, che nella storia vanta il 70% dei grandi compositori di Tango di origine italiana, e che unisce le popolazioni di tutto il mondo attraverso la sua danza, nel suo “Abbraccio Universale”.

