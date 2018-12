Rigoletto, la rivincita del maestro Gatti verso la nomina a direttore musicale

Teatro dell’Opera, stagione 2018/19 al via con un

Rigoletto

prezioso e con una novità che proietta il lirico romano verso nuovi orizzonti. Domenica pomeriggio al Costanzi è andato in scena il capolavoro di Verdi in un nuovo allestimento con la regia di Daniele Abbado, fischiato al suo debutto nella Fondazione capitolina, e diretto da Daniele Gatti, alla sua terza inaugurazione di stagione. E alla sua prima come direttore musicale.



Per l’inaugurazione di quest’anno, cui ha assistito anche la sindaca Virginia Raggi, Gatti aveva fortemente voluto Rigoletto e ha vinto la sua scommessa, alla guida di un’orchestra in gran forma. La scommessa di rendere “nuova” una delle opere più amate e conosciute di tutto il repertorio è stata quindi vinta, ripartendo da zero e seguendo fedelmente la partitura e le indicazioni del metronomo verdiano.



Un successo di pubblico, che verrà coronato dalla nomina di Gatti fino al 2021. La notizia, che verrà ufficializzata a breve, incornicia un sogno cominciato sotto il segno di Wagner nel 2016. Un’ovazione salutò allora il debutto del maestro. E da quell’inaugurazione con

Tristan und Isolde

si è avviato infatti uno scambio generoso, con l’orchestra e con il pubblico romano, che ha tracciato il cammino fino a oggi.



Quando Gatti diventerà direttore musicale del Teatro, ricoprirà un incarico rimasto vuoto dal 2009, per l’uscita di Gianluigi Gelmetti. Riccardo Muti, che ha lasciato il Costanzi nel 2014, infatti, non è mai stato direttore musicale, ma direttore onorario, incarico che ancora ricopre.



Il progetto, avviato tre anni fa dal direttore d’orchestra e dal sovrintendente Carlo Fuortes riguardava le tre inaugurazioni, anche perché Gatti allora era il direttore principale dell’orchestra del Convertgebouw di Amsterdam. Contratto rescisso l’estate scorsa per «comportamento inappropriato».



La motivazione non particolarmente circostanziata («rottura del rapporto di fiducia con gli orchestrali») e l’assenza di procedimenti giudiziari catapultò comunque uno dei più importanti direttori d’orchestra al centro di un caso, cominciato con la pubblicazione, sul “Washington Post” il 26 giugno scorso, dell’intervista a due cantanti: entrambi le artiste lo accusavano di molestie.



Gatti comincia così un nuovo percorso. L’arma vincente dello spettacolo di domenica è stata anche la sintonia con l’orchestra e i cantanti. Il regista ha sottolineato il carattere sociale e politico della vicenda - l’isolamento e la maledizione del protagonista - spostando la vicenda durante la Repubblica di Salò, uno dei momenti più fragili e drammatici della storia italiana, che può rispecchiare le vicende dei personaggi verdiani, tutti sull’orlo della rovina. Una scelta che il pubblico non ha gradito.



L’impostazione scenica dello spettacolo, firmata da Gianni Carluccio, è strutturata come un set cinematografico che procede verso una progressiva spoliazione, dalla festa chiassosa del primo atto, al finale quasi completamente spoglio, nel quale gli spazi sono solo immaginati e a dividerli c’è solo una porta. Le luci, bellissime e livide, giocano un ruolo drammaturgico essenziale: Gilda muore lasciata al buio, in piedi.



Il cast ha dimostrato piena sintonia con le scelte musicali di Gatti. Roberto Frontali è un magnifico Rigoletto, tratteggiato con profondo lavoro di scavo drammatico e maturità vocale. Lisette Oropesa è una Gilda appassionata e convincente sia sul piano vocale sia su quello scenico. Meno convicente io tenore Ismael Jordi, nei panni del Duca di Mantova, unico a ricevere qualche dissenso alla fine dello spettacolo. Buona la prova di Riccardo Zanellato (Sparafucile), Alisa Kolosova (Maddalena), Carlo Cigni (Conte di Monterone), Alessio Verna (Marullo), Saverio Fiore (Matteo Borsa) e Nicole Brandolino (Contessa di Ceprano), Irida Dragoti, uno dei giovani talenti selezionati per la seconda edizione del progetto “Fabbrica”

Sono previste sette repliche, fino a martedì 18 dicembre.

