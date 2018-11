Riflettori sul Teatro Farnese: per i 400 anni del munumento, convegni e spettacoli

Il 23 novembre il Complesso Monumentale della Pilotta presenta la giornata di studi

Il Teatro Farnese di Parma 1618-2018

. L’iniziativa, a conclusione dei festeggiamenti per i 400 anni del Teatro Farnese, si inserisce in un ricco programma di concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza, installazioni di visual art, conferenze, visite tematiche e spettacoli per bambini e famiglie, iniziato a giugno 2018 in collaborazione con alcune delle più importanti istituzioni culturali della città.



La giornata di studi ha lo scopo di indagare i vari aspetti legati alla storia del Teatro Farnese e fare il punto sullo stato attuale degli studi. I relatori coinvolti analizzeranno, ciascuno nel proprio specifico ambito di competenza, le fasi e le logiche costruttive, le scelte iconografiche, le maestranze impegnate in ambito pittorico e scultoreo, l’uso del teatro nel corso dei secoli e della sua immagine attraverso l’analisi di fonti letterarie.



Per l’occasione sono stati chiamati ad intervenire studiosi di fama e giovani ricercatori provenienti dall’Università degli Studi di Parma, dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia e dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.



L’appuntamento rientra in un più ampio progetto di rilancio del Complesso Monumentale della Pilotta, attuato dal Direttore Simone Verde anche attraverso una progressiva riqualificazione degli spazi espositivi annessi al Teatro Farnese: l’8 giugno 2018 sono state inaugurate la Passerella farnesiana e la Sala della Collezione Farnese, a sottolineare l’indissolubile legame tra la città e la dinastia dei primi duchi; il 20 giugno, nelle sotto-gradinate del Teatro, è stato inaugurato il nuovo allestimento dedicato all’affascinate storia di questa prodigiosa macchina teatrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA