Rebecca Bianchi all'Opera di Roma: «I miei quattro figli mi hanno dato la forza di dimostrare che volendo, si può»

«È una storia d’amore colorata, frizzante, che dopo mille trovate e colpi di scena, finisce in allegria. E non mi sembra vero che, per una volta, non devo morire disperata: finalmente i miei figli mi vedranno sul palco nel ruolo di una ragazza un po’ fuori controllo, non governabile, in mezzo a un pubblico che si diverte e non si asciuga le lacrime». Di figli da far sorridere Rebecca Bianchi, 33 anni, étoile dell’Opera di Roma, ne ha quattro, 11 anni il più grande, uno l’ultimo: è una delle rare, anzi rarissime, danzatrici a essere diventata mamma, tra le poche al mondo a essere riuscita a metter su una famiglia numerosa, mandando avanti una carriera da stella e un matrimonio con un collega del teatro, Alessandro Rende. «Mi hanno dato la forza di dimostrare che volendo, si può».

E da domani, Rebecca sarà La fille mal gardée, al Teatro dell’Opera fino al 9 maggio, protagonista del balletto più antico ancora in repertorio nelle compagnie di tutto il mondo (debuttò in Francia nel 1879 e al Costanzi nel 1881). Rimaneggiato più volte arriva nella Capitale nella versione inglese, coreografata nel 1960 da Sir Frederick Ashton, considerata la definitiva. Con Rebecca, Susanna Salvi e la solista Federica Maine che si alterneranno nel ruolo di Lise. E Daniil Simkin che sarà Colas, insieme all’étoile Alessio Rezza, al primo ballerino Claudio Cocino e al solista Simone Agrò.

Un balletto così antico è anche datato?

«Ma no. Racconta la passione di due giovani innamoratissimi: Lise vuole il contadino Colas, ma sua madre vuole darla in sposa al figlio di un ricco fattore, Alain, il classico bravo ragazzo, un po’ impacciato, che non ti fa battere il cuore. Certo oggi tutto questo non accadrebbe più, i giovani non hanno bisogno dei genitori per decidere della loro vita. Attualissimo, invece, è il rapporto madre-figlia, che tra bugie e rimproveri, litigano, ma si amano profondamente. La mamma, tra l’altro, è un personaggio en travesti».

Mamma uomo?

«Faceva parte dei canoni della commedia. Il risultato è un personaggio goffo, caricaturale. Ma tutta la storia è piena di travestimenti, scambi di ruolo, colpi di scena. La scenografia è coloratissima, sembra un fumetto, ricorda la campagna inglese, con i campi e pure un cavallino. Bravissimo. Deve fare tante entrate in scena, ha un ruolo impegnativo, ma diciamo che tutta la coreografia è impegnativa».

Persino per lei, étoile?

«Non avevo mai danzato uno spettacolo di Ashton. Ha uno stile particolare, con dei passaggi complicati e dei passi non così usuali. La danza è accompagnata da tanti gesti scenici: c’è un passo a due con un nastro da intrecciare che ci ha fatto impazzire. E chi li sapeva fare tutti quei nodi?».

Con un bimbo di un anno, notti in bianco, allattamento, come ha fatto a tornare in forma?

«Dopo ogni gravidanza io cerco di essere non come prima, ma meglio. La paura di aver fatto un passo indietro mi fa spingere di più».

Deve scontrarsi con dei pregiudizi?

«Qui nel mio teatro no. Ma quando vado fuori e mi presento, danzatrice e madre di quattro figli, chi mi ascolta spesso resta interdetto. Fa parte del gioco. Io sono felice di essere riuscita a realizzare due sogni: danzare e avere una grande famiglia».

Un segreto c’è?

«L’amore. L’arte, e la famiglia, sono croce e delizia. Ci riesci solo se hai una forte passione e non puoi farne a meno».

Un marito ha un ruolo fondamentale o secondario nella vita di un artista?

«L’amore di un uomo è un grande dono. Ti aiuta a scoprire aspetti nuovi della personalità. La vicinanza di mio marito, che è anche un collega, è fondamentale anche nel lavoro perché quando mi giudica è sincero».

Quando è sul palco, una ballerina deve sedurre il pubblico. Lei ha un rapporto sereno con la sua bellezza?

«La bellezza di un artista non ha canoni. È verità».