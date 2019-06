Da Monica Guerritore a Gabriele Lavia: con "Radure" la cultura in scena sui Monti Lepini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'. Protagonisti della cultura e dello spettacolo si riuniscono per, il festival del. Un festival per la valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale che inaugura venerdì 21 giugno e prosegue fino a domenica 21 luglio. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio, prende il titolo di, ed è curata dai, entrando a far parte di un progetto integrato noto col nome di Invasioni Creative, a cura died in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.Quindici spettacoli, uno in ogni fine settimana e per ognuno dei cinque comuni che fanno parte della manifestazione con protagonisti grandi nomi della cultura, affiancati da compagnie professioniste locali comee gli ensambleLuoghi aperti alla sosta, dove giungono e da cui partono sentieri più o meno difficili da percorrere. Il progetto Radure è motivo di incontro e condivisione per i viaggiatori, proprio come avveniva si dal Medioevo sulle Vie Francigene. Un invito a considerare tutta la bellezza del territorio, attraverso un percorso che tocca anche luoghi storici e simboliche architetture e realtà artistiche. La partenza è per il 21 giugno alle 18.30 con appuntamento alladi Sezze, dove andrà in scena Antigone. Sabato 22 giugno alle 21.30 invece, arriva Monica Guerritore protagonista e ideatrice di Dall'Inferno all'Infinito, viaggio nella poesia e nell'animo umano. Da non perdere anche l'appuntamento di sabato 6 luglio con Gabriele Lavia che né legge né interpreta Leopardi nel suo Lavia dice Leopari, che andrà in scena alalle 18.30 a Norma.