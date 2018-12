Le “Prime donne” della lirica in rassegna al Palladium

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via domani a Roma la rassegna di concerti lirici “Prime donne”, che si concluderà il 25 marzo prossimo, realizzata dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. Quattro appuntamenti con la grande lirica che vedranno alternarsi ogni mese soprani d’eccezione, impegnate nella stagione del Teatro Costanzi: Svetlana Kasyan il 10 dicembre; Claudia Pavone il 21 gennaio; Valentina Varriale l’11 febbraio e Mariangela Sicilia il 25 marzo.A dare il via alla rassegna domani sarà dunque il giovane soprano russo Svetlana Kasyan, che fino al 16 dicembre sarà sul palco del Teatro dell’Opera nella “Tosca” di Puccini. Accompagnata al pianoforte da Marco Forgione, eseguirà un programma variegato con un repertorio che va da Catalani e Rachmaninov, fino ad arrivare a Puccini e Tchaikovsky.Lunedì 21 gennaio sarà la volta di Claudia Pavone, tra i più promettenti giovani soprani nel panorama lirico italiano, accompagnata al pianoforte da Marco Forgione. Ha già avuto modo di calcare il palco di alcuni fra i più importanti teatri italiani, collaborando fra gli altri con il maestro Riccardo Muti che nel 2015 la sceglie come allieva effettiva della “Riccardo Muti Italian Opera Academy” per lo studio del ruolo di Violetta. Al Palladium esegue il programma “La notte e la luna”: un omaggio al mondo notturno che la vedrà interpretare, tra le diverse composizioni, La Luna di Mascagni, Die Nacht di Strauss, Nacht di Schubert e Vaga luna di Bellini. Fino al 18 dicembre è tra gli interpreti di “Rigoletto” e dal 12 al 26 gennaio de “La Traviata” all’Opera di Roma.Lunedì 11 febbraio scalderà il pubblico del Palladium il timbro morbido di Valentina Varriale, accompagnata al pianoforte da Antonio Maria Pergolizzi. Classe 1981, protagonista su palcoscenici nazionali ed internazionali, recentemente amplia il suo repertorio dedicandosi anche alla liederistica e alla lirica. Presenta: “Promenade amourouse”, ovvero una passeggiata romantica tra i più noti compositori francesi: Claude Debussy, Georges Bizet, Joseph Maurice Ravel. Nel 2016 ha partecipato al Fabbrica Yap lo Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma debuttando in ruoli quali Madama Cortese nel “Viaggio a Reims”, Anna nel “Nabucco”, Lisa nella “Sonnambula”, Contessa nelle “Nozze di Figaro” e Violetta nella “Traviata”. Amore e disamore, impeto e passione: sono questi gli elementi che animano il canto appassionato di Mariangela Sicilia e i versi di Daniel Cundari con il piano di Antonio Maria Pergolizzi al Palladium lunedì 25 marzo. Le voci di un soprano e di un poeta si alterneranno e si fonderanno in una sfida alla parola.. Dai grandi classici della letteratura, fonte d’ispirazione di grandi compositori, a testi inediti della contemporaneità, “Nemici intimi” è una narrazione di contrasti, sempre in bilico tra il dubbio e la certezza della vita, che spazia tra Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Charles Gounod.