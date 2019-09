"Porta un cretino a cena": risate al teatro Porta Portese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cena alla quale nessuno vorrebbe mai partecipare, eppure è inevitabile: qualcuno sarà coinvolto. Qualcuno siederà alla folle tavola di "", commedia che animerà ilfino a venerdì 13 settembre, uno spettacolo dai ritmi serrati che vede il susseguirsi di continue gag inscenate dai giovani attori Federico Nelli, Alessandro Nistri, Kevin Di Sole, Michelle Rizzo, Benedetta Badaracco, Maverick Morello e Simone Gallo, quest'ultimo anche regista della commedia, già noto al grande schermo per le sue partecipazioni al programma televisivo Colorado con il duo comico Andrea e Simone. Gallo dirige i colleghi di scena, tutti allievi della scuola Casa del Teatro e del Cinema.Lo spettacolo vede tra i protagonisti Piero, scrittore ed editore che viene invitato dai suoi amici ad una cena molto particolare: ogni commensale dovrà portare all’appuntamento una persona fuori dall’ordinario; una persona buffa, un cretino! Scopo della serata è passare del tempo prendendo in giro i più stravaganti per poi decidere chi fra loro è il più cretino, in un altalenarsi di battute che disegnano alla perfezione una puntuale satira del nostro tempo.