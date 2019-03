Pippo Delbono: «Sul palco senza Bobò per parlare di Gioia»

«Uno spettacolo su una parola tabù, la Gioia, difficile da pensare, spesso maltrattata o attribuita a immagini e momenti impropri, semplicemente euforici. Io propongo un viaggio in una dimensione più sacra, profonda, che non esclude il dolore».



Pippo Delbono parla di Gioia con gli occhi turbati, a pochi mesi dalla scomparsa di Bobò, fedele compagno di scena a partire dal loro incontro nel 1995 nel manicomio di Aversa, protagonista dei suoi lavori, icona poetica, amico inseparabile.

Sul palco dell’Argentina, dove oggi debutta il suo viaggio tra suoni, immagini, circo e balli, Delbono si muove tra gli oggetti tutti coloritissimi che costruiscono la scena, sacchetti di panni, barchette, maschere.



Ma su tutto dominano centinaia di fiori.

«Rappresentano la caducità e l’eternità, nascono e muoiono, rinascono e muoiono di nuovo».



Come si rappresenta la Gioia su un palco?

«Con un viaggio. Il viaggio onirico di un uomo che aveva tutto e poi è diventato sempre più triste. Un percorso con la compagnia teatrale per attraversare mondi interiori e altri mondi».



Quali?

«L’autunno, l’inverno e le stagioni della vita. Ma anche il cammino di un rifugiato che porta suggestioni dalla sua terra. E il circo. I clown, con vestiti e stracci colorati ovunque che si spostano da una parte all’altra del palco per evocare spazi pieni e spazi vuoti».



I vuoti che cosa evocano?

«Sono luoghi di rinascita o di precipizio. In scena cercherò di trasformare il vuoto lasciato da Bobò, portandolo dentro un’altra dimensione, quella eterna».



Il primo spettacolo senza Bobò.

«Lo ricorderò sul palco. Parlerò di lui. Per 22 anni ha lavorato e vissuto con me. Un uomo unico che ha cambiato la storia della mia compagnia e del teatro. Uscito dal manicomio è diventato un protagonista assoluto. Come la maschera di Pulcinella che nasce da un’anomalia e diventa unico e insostituibile».



Parlando di gioia si parla anche di morte?

«Penso alla gioia come a qualcosa che c’entra con l’uscita dalla lotta, dal dolore, dal buio. Una morte gioiosa, che pensavo potesse essere il titolo se non mi avessero suggerito che uno spettacolo con la parola morte non lo va a vedere nessuno».



E la morte di sua mamma spesso presente nei suoi lavori?

«Ciao Mamma, la saluterò dal palco. Ora sono pronto al commiato. Anche se ci portiamo tutti stretti alla pancia».

