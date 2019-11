Piero Pretti all'inaugurazione della Fenice: «Don Carlo, il debutto di chi non molla mai»

«Il mio primo Don Carlo e la mia prima acqua alta a Venezia. In questo mese le emozioni non sono mancate: il teatro piegato, una città distrutta, le prove a Treviso e la traversata per arrivarci». Piero Pretti domenica 24 novembre debutta nel ruolo verdiano, Don Carlo, titolo che, nonostante la sosta forzata e i danni, inaugura la stagione della Fenice.



Pretti è il tenore sardo, (il Pirata che ha conquistato La Scala) arrivato al belcanto, partendo dalla musica rinascimentale, furoreggiando nei night club, girovagando con una rock band. Moro, occhi scuri, 47 anni, physique per qualsiasi rôle, è un tenebroso con il senso dell’ironia. Quando un direttore d’orchestra gli chiese: lei ha il re sovracuto? Rispose: «Ho il re e anche la regina».

E con ironia, e indiscusso talento, ha costruito una carriera che lo ha portato anche al Met e nei prossimi mesi a Chicago con la Symphony diretta da Muti nella Cavalleria Rusticana, a Bologna in Butterfly e a maggio in Luisa Miller all’Opera di Roma.

Robert Carsen firma la regia, Myung-Whun Chung è alla guida dell’orchestra. Alex Esposito è Filippo II, Julian Kim il marchese di Posa e Maria Agresta, protagonista femminile, è Elisabetta di Valois.

Il teatro allagato, l’acqua alta: come siete riusciti ad arrivare al debutto?

«Ce l’abbiamo messa tutta. Tutti. Le centraline elettriche erano in tilt, i camerini inagibili e un fiume d’acqua ha rischiato di allagare la buca. Ma come spesso succede, quando ci sono mille difficoltà, la squadra si compatta. E ora siamo felici di regalare questa nostra energia allo spettacolo».

Lei ha un curriculum rocambolesco che va dai cori polifonici al Lirico di Cagliari, dagli studi d’arte ai piano bar estivi: che cosa pensano i “talebani” del melodramma?

«Io sono una persona curiosa. Certo il mio percorso è molto originale, ma mi ha regalato infinite sfumature. Mio padre mi ha cresciuto a pane e ironia: che significa anche non credersela quando arriva il successo e non fustigarsi per un percorso a zig-zag».

Può raccontare il suo percorso?

«A 16 anni cantavo madrigali. La tradizione del coro è radicata nella mia terra, basta pensare ai tenores, canti antichi gutturali, simili a quelli di popoli mongoli. A 18 entro nel lirico di Cagliari. A 23 mollo tutto, studio arte e suono nei piano bar, ma anche in quegli yacht pazzeschi che in estate sono ancorati nelle nostre baie. D’inverno il lavoro nei night cala e chiamo il Lirico dove mi riprendono subito. Ma è stata una laringite a dare un’accelerata alla carriera. Con il mal di gola, mi cambia la voce. E mi rimetto a studiare. Dopo pochi mesi debutto in Bohème e ricomincio a girare, ma stavolta senza rock band».

E ha messo su famiglia.

«Mia moglie, una danzatrice, e mio figlio di cinque mesi sono stati qui con me durante l’acqua alta. Giorni difficili. Non si poteva uscire, ma bisognava comunque avere le scorte per il piccolo. Ho visto una città disperata, ma anche tanta solidarietà».

Solidarietà anche tra colleghi?

«Gran desiderio di collaborare per la rinascita. C’è stato poco tempo per le prove, ma lo abbiamo sfruttato al massimo. E senza nulla togliere a Rigoletto o Traviata, Don Carlo presenta difficoltà notevoli. Per me è la prima volta».

La lettura del regista Carsen?

Sviluppa l’aspetto psicologico, le frustrazioni del protagonista più che l’intreccio storico. I contrasti tra la Chiesa cattolica e la rivoluzione protestante si inseriscono in un paesaggio emotivo in cui domina il concetto di controllo, il senso di strangolamento. Uno spettacolo molto toccante e per vari motivi, indimenticabile».