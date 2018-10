Peter Brook: «Il teatro deve mettere al lavoro l'immaginazione»

Il bastone che lo aiuta a camminare, con l’impugnatura d’argento, lo agita per spiegare che cosa è il teatro: «Lo allunghi in avanti e smuovi un esercito, lo avvicini a te e attiri l’attenzione, lo fai battere a terra e c’è il silenzio, lo dimeni in aria e scoppia la guerra. La scena non ha bisogno di altro. Gesto e parole. Lo spettacolo prende forma nel momento in cui c’è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta».



Peter Brook, maestro di 93 anni, che ha rivoluzionato tutto quello che è successo davanti e dietro un sipario, presenta

The Prisoner

Un ragazzo è seduto davanti a una prigione, da giorni e per chissà quanti ancora. Per scelta, per scontare un crimine? Perché non fugge? «È lì per trovare la sua prigione - aggiunge Brook - e dentro di sé cerca la sua guarigione».

Doveva diventare un film e poi tirando giù appunti, ripercorrendo i ricordi, con la sua inseparabile e insostituibile coregista Marie-Hélène Estienne, l’illuminazione: una pièce, l’ultima di forse cento o più. «Perché abbiamo aspettato tutto questo tempo non lo so - spiega Brook, con gli occhi di un azzurro assoluto incorniciato dall’avorio dei capelli - A un certo punto scatta un’urgenza e le emozioni vogliono venire fuori ed essere trasmesse».

. «Non sono andato alla ricerca di un’idea - ricorda - era dentro di me. Veniva da un lontano viaggio in Afghanistan che feci prima dell’invasione sovietica».

Da quel viaggio e dall’incontro con un maestro Sufi, verso Kandahar. Mi raccontò di suo nipote, un ragazzo che se avesse ricevuto tenerezza e non violenza sarebbe potuto diventare una persona speciale. E invece il destino lo condanna. Vede suo padre a letto con sua sorella e lo uccide. Follia, impeto, gelosia verso un padre forte. E verso una sorella probabilmente oggetto delle sue prime attenzioni sessuali».

E come si arriva a questa inedita condanna? Seduto davanti a una prigione e non rinchiuso in una cella?

«Quando arrivai fu come assistere a una tragedia greca. Il maestro Sufi aveva convinto i giudici che questa condanna sarebbe stata più pesante in assoluto. E più utile. Affrontare le proprie colpe attuando un percorso doloroso nella gabbia della propria anima è durissimo. Nelle prigioni invece si peggiora. Ed è assolutamente così anche qui in Europa. Oggi, l’80 per cento dei detenuti non migliora. Anzi, sono molti quelli che diventano terroristi».

Secondo lei è vicenda che ha una qualche attinenza con il nostro modo di vivere e di affrontare crimini e condanne?

«Mettere in scena un testo pensando che sia contemporaneo è un modo stupido di affrontare il teatro. È come ipotizzare di attualizzare Amleto recitando “Essere o non essere” al telefono. La contemporaneità sta... nella pancia. Non c’è da chiedersi se quello che è successo decine di anni fa a quel ragazzo, in mezzo al deserto, può essere riproposto qui. Il teatro è immaginazione».

E il regista chi è?

«Uno che racconta storie insieme con gli attori. Esattamente come gli storytelling africani, orientali. O come fanno i genitori con i bambini. Il mio lavoro Mahabharata non mi ha mai abbandonato. Il teatro deve parlare all’immaginazione. Deve svegliarla, metterla al lavoro. E quando l’immaginazione lavora, è felice».

The prisoner accende il cuore oltre che l’immaginazione sul tema del perdono. Le è mai capitato di doversi far perdonare?

«Si. Certo. Ma non dirò mai perché».