Dalla Casa del jazz all'Aranciera dal 2 novembre torna “Pausa Museo”: mezz'ora di musica o teatro all'ora di pranzo

La pausa pranzo con accompagnamento musicale o seguendo un breve spettacolo teatrale. Sarà possibile dal 2 novembre grazie all'inizio della nuova stagione di

Pausa Museo

, il programma di animazione culturale rivolto ai visitatori dei musei a ingresso gratuito promosso da Roma Capitale, Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura e realizzato grazie alle piccole donazioni in denaro effettuate dai visitatori, tramite gli appositi raccoglitori situati negli otto musei civici gratuiti.



La nuova edizione di Pausa Museo proseguirà fino al 20 dicembre e si avvarrà della collaborazione della Casa del Jazz, della Roma Tre Orchestra e del Teatro di Roma che realizzeranno pillole di intrattenimento della durata di 25 minuti ciascuna (in programma alle 12.30, alle 13 e alle 13.30) all'interno di piccoli musei a ingresso gratuito come il Museo napoleonico, il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, il Museo di scultura antica Giovanni Barracco e il Museo della Repubblica romana e della Memoria garibaldina. Si comincia questa settimana proprio in quest'ultimo museo nel giorno della commemorazione dei defunti, con una lettura ridotta del racconto

The dead

(I morti) di James Joyce interpretata dall'attrice Sylvia Milton e con l'accompagnamento della violinista Teresa Kwan a cura del Teatro di Roma. Dalla settimana prossima si torna alla programmazione del martedì e del giovedì con tante iniziative che permetteranno ai visitatori di rilassarsi per mezz'ora tra le collezioni permanenti dei musei o le mostre temporanee.

