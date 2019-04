Panariello, Conti e Pieraccioni di nuovo in tour da novembre

Il successo dei tre campioni dello spettacolo italiano non conosce battute di arresto: dopo i Palasport, porteranno quest’autunno il loro divertentissimo show nei teatri di tutta la penisola. Prodotto da Friends&Partners, “Il Tour” nella versione teatrale vedrà il trio di mattatori protagonisti indiscussi della scena.



Queste le prime 6 date annunciate in 6 città: lunedì 18 novembre, Milano (Teatro degli Arcimboldi); sabato 30 novembre, Napoli (Palapartenope); lunedì 2 dicembre, Roma (Teatro Brancaccio); lunedì 9 dicembre, Torino (Teatro Colosseo); martedì 17 dicembre, Bergamo (Teatro Creberg); sabato 21 dicembre, Bologna (Europauditorium). I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 del 30 aprile martedì 30 aprile, sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e da martedì 7 maggio alle ore 11.00 nei punti vendita abituali. Per l’imminente estate, a grande richiesta, sono previste intanto 5 appuntamenti, per i quali è già aperta la prevendita: Livorno (Modigliani Forum) venerdì 14 e sabato 15 giugno, Frosinone (Stadio Benito Stirpe) martedì 18 giugno, Cinquale-MS (Arena della Versilia) lunedì 12 agosto e Follonica-GR (Follonica Summer Festival) martedì 13 agosto.



Amici di lungo corso, Panariello Conti e Pieraccioni hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei “numeri uno” nel proprio genere per il pubblico italiano: tra standing ovation, repliche e sold out, il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto alla stretta attualità. Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre. Tutte le informazioni e il calendario aggiornato del tour disponibili su www.friendsandpartners.it

