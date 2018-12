OperaWire: il 2018, un anno da incorniciare per Lisette Oropesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine dicembre, tempo di bilanci anche per la lirica: OperaWire stila la classifica dei cantanti che hanno un anno da ricordare e pone al primo posto della graduatoria (di cui fanno parte anche Placido Domingo e Anna Netrebko) il soprano americano Lisette Oropesa, l'artista "maratoneta", che fa dieci chilometri di corsa al giorno, in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma nei panni di Gilda, nel Rigoletto diretto dal maestro Daniele Gatti.Un anno speciale per Lisette, della Louisiana, di origini cubane, che inizia a fine novembre 2017 alla Royal Opera House con Lucia di Lammermoor: «Un'esperienza», commenta su Facebook, «che mi ha cambiato la vita. E ha dato un'accelerazione alla mia carriera».Quindi ritorno al Met, che lei considera casa, con “Hansel and Gretel”. E continua la maratona con una nuova produzione per la Bayerische Staatsoper. Sosta a Tucson, dove sei anni fa si è sposata, per registrare il suo secondo album “Aux Filles du désert.E riparte per Pesaro per il Rossini Opera Fetival dove ad agosto interpreta Adina. Applausi all'Arena di Verona nel Gala Verdi. E trionfo negli Ugonotti all'Opera di Parigi e nell'Elisir d'amore all'Opéra National di Parigi.Prima di debuttare alla Scala nei Masnadieri, l'anno prossimo, ha inaugurato a inizio dicembre il Teatro dell'Opera di Roma cantando uno dei suoi ruoli preferiti, Gilda. «Un anno speciale», conclude salutando i suoi fan, «e un onore ricevere questo riconoscimento»