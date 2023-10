«Omaggio a voi», un recital in concerto per festeggiare 38 anni di teatro di Maria Rosaria Omaggio

«Omaggio a voi» è un recital in concerto per festeggiare 38 anni di teatro di Maria Rosaria Omaggio, che ripercorre le donne che ha amato interpretare e che l’hanno fatta amare dal pubblico: da George Sand a La santa sulla scopa di Luigi Magni, dalla Duse di D’Annunzio alla Cocotte intellettuale di Trilussa, dalla Didone abbandonata a Graciela di Gabriel Garcia Márquez, dalla napoletana Filumena alla toscana Oriana Fallaci, dai giochi nonsense di Calvino a quelli in musica di Giorgio Gaber, dal Sonetto d’amore di Shakespeare al Valzer della toppa di Pasolini, per salutare con Sfida di Ada Negri e un Palazzeschi futurista, che già nel 1913 scriveva che il Controdolore, il sorriso, è la miglior ricetta di vita.

Lo spettacolo

Sarà accompagnata dal Maestro Marcello Fiorini, compositore ed esecutore su fisarmonica.

La musica dialoga e va in contrappunto con la voce, così anche la metrica perfetta dei grandi poeti emoziona come un canto e la prosa avvince diventando visione. Un reading su musica che offre alcuni brani dei numerosi spettacoli e recitals, che Maria Rosaria Omaggio ha interpretato in tanti anni di palcoscenico… e non mancherà un finale tratto da “Casa Pianeta Terra” sul tema della sostenibilità ambientale e rispetto del pianeta. Lo spettacolo è proposto all’interno della rassegna Teatro Incontra (sotto la direzione artistica di Pino Strabioli) giunta alla sua seconda edizione. Portare il teatro al di fuori del centro città, è l’obiettivo della rassegna in programma sino al 23 novembre 2023, con una serie di rappresentazioni presso Teatro 7 Off (via Monte Senario, 81 A) e Teatro degli Audaci (via Giuseppe De Santis, 29).