Off Off Theatre, Silvano Spada scommette ancora: 40 spettacoli, da Costanzo a Greg passando per Herlitzka

Per la seconda stagione consecutiva è Giovanni Franci ad inagurare l'Off/Off Theatre di Roma. Se nel 2018 era stato con "Roma Caput Mundi", l'11 ottobre 2019 Franci apre il sipario del teatro di Via Giulia con il testo "Dialoghi/Platone", un manifesto dedicato alla libertà di pensiero. Nel cartellone 2019-2020 ci sono anche grandi ritorni come quello di Maurizio Costanzo che dopo 10 anni sale sul palcoscenico con "Abolite gli armadi, le amanti non ci sono più" (10-15 marzo), o maestri quali Roberto Herlitzka che omaggia Primo Levi (28-30 aprile) per il centenario della nascita con "Il canto di Ulisse".



Il fil rouge della terza stagione dell’Off Off Theatre è la sperimentazione come con "Cartoline da Casa mia" (1-3 novembre) in cui Antonio Mocciola trasmette al pubblico in sala il suo disagio recitando completamente nudo (lo spettacolo è V.M. di 18 anni), a cui si affiancano i classici. «Il nostro teatro» sottolinea il direttore artistico Silvano Spada «sta dando il suo contributo per vivacizzare la scena romana. Vogliamo attori e autori che collaborino insieme senza ghetti o barriere. E non è cronaca: quello che ci succede intorno è terribilmente teatrale. È vita».

C'è infatti Greg che propone il suo primo monologo “AgGregazioni” (19 novembre - 1 dicembre) «un titolo che prende spunto dal mio soprannome che poi è il diminutivo del mio cognome Gregori e nasce da un libro di aggregazioni di testi brevi, rimuginazioni», mentre Massimiliano Bruno con Sara Baccarini, Daniele Locci e Giuseppe Ragone (21-26 aprile) in “Potopò. Racconti Notturni per Disagiati Mentali” mette in scena una summa dei suoi monologhi e dialoghi più famosi, già interpretati tra gli altri da Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino e Edoardo Leo.

Se la compagnia siciliana Vuccirìa Teatro all’Off Off si sente a casa proponendo il primo successo scritto da Joele Anastasi "Io mai niente con nessuno avevo fatto” (12-17 novembre), a trasformarsi in Carla Shumann grazie allo spettacolo scritto da Giuseppe Manfridi “La Pianista perfetta” (25 febbraio - 1 marzo), per la regia di Maurizio Scaparro c'è Guendalina Goria (figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria): «A casa sono contenti ed orgogliosi. E non potrebbero non esserlo. Sono con me!».

Off Off Theatre

Via Giulia 19-20-21

info: 0689239515

www.off-offtheatre.com



