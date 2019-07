Circo, macchinari e meraviglie sulla scalinata del Museo della Civiltà Romana all’Eur l'8 e il 9 agosto

Saranno la scalinata monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (8 e 9 agosto) e piazza San Cosimato (29 agosto), ad ospitare Ineuroff, il festival di Teatro urbano e Nuovo circo che da nove anni emoziona il pubblico grazie a suggestive opere teatrali. Connections & Passages è il tema dell’edizione estiva 2019, scelto dalla direzione artistica Lorenzo Pasquali e Marco Paciotti per Ondadurto Teatro, con lo scopo di far interagire progetti artistici e spazi urbani, far dialogare culture diverse e rendere protagonista lo spettatore avvicinandolo all’azione scenica.



Sia l’8 che il 9 agosto alle 21.45, la compagnia Ondadurto Teatro ospiterà la sua nuova produzione dal titolo

Meraviglia!

, un viaggio surreale alla riscoperta della maestosità della natura. Suggestioni emozionali, grandiosi macchinari - realizzati da Dario Vandelli e ideati da Lorenzo Pasquali e Massimo Carsetti – e personaggi surreali, attraverso il teatro fisico, il nouveau cirque e il gesto, provocheranno lo spettatore dando vita a un linguaggio visivo dal forte impatto, capace di dialogare con persone di ogni età, etnia e cultura e di raggiungere un pubblico internazionale. Ad aprire le due serate alle 20 sarà Amalia Franco con la sua Physical performance

A Flower is not a flower

, ovvero un lavoro sul corpo e sull’utopia della sua forma stabile, ogni volta delusa dalla sua fragilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA