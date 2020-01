Momix, un anno dopo il debutto torna a Roma “Alice”, dal 12 febbraio al Teatro Olimpico

Dopo il tutto esaurito della scorsa stagione, dal 12 febbraio al 1 marzo al Teatro Olimpico per la Filarmonica Romana torna

Alice

, ultima creazione di Moses Pendleton per i Momix. E’ l’atteso ritorno della leggendaria compagnia americana che quest’anno festeggia i 40 anni di attività. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito delle Giornate della Danza della Accademia Filarmonica Romana e dopo Roma andrà a San Donà di Piave (3-5 marzo), Thiene (7, 8 marzo), Torino (11-15 marzo) e Milano (18 marzo-5 aprile).



Carismatico creatore e direttore artistico della compagnia, Pendleton propone uno spettacolo che si ispira alla celebre fiaba di Lewis Carroll

Alice nel Paese delle Meraviglie

. La vera Alice ha spinto Carroll, un timido professore di matematica dell’epoca vittoriana, a scrivere il suo fantastico racconto di avventure clandestine per lei, quando aveva solo 10 anni. Questo piccolo racconto, protagonista la stessa Alice ‒ una bimba sperduta in un universo fantasmagorico ‒ è familiare adesso alla maggioranza dei bambini e adulti del mondo. Nel cast di personaggi dal coniglio bianco al cappellaio matto e alla implacabile regina di cuori, il coreografo ha scelto di infilarsi nella tana del coniglio in un mondo magico dove il corpo umano si trasforma e niente è ciò che appare.



Nel 2020 i Momix celebreranno i 40 anni di vita, ma come racconta Moses Pendleton fondatore della compagnia

celebriamo anche il primo anniversario di Alice da quando ha avuto la sua prima mondiale a Roma proprio un anno fa

. Sebbene non siano stati apportati cambiamenti sostanziali, dalla prima mondiale ad oggi è stato fatto un grande e costante lavoro di rifinitura.

Il cast è rimasto lo stesso – prosegue Pendleton - quindi ognuno dei ballerini ha avuto un anno per approfondire i propri ruoli, sentirsene più sicuri e trovare nuovi modi di affrontare ogni momento dello spettacolo. Nulla è mai considerato finito in Momix. Dico sempre ai ballerini alla chiusura di ogni sipario che è stata una grande performance che merita ulteriori prove, per rendere lo spettacolo un'esperienza migliore a tutto tondo

».