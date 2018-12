Miss Marple: il giallo arriva a teatro. Applausi per Maria Amelia Monti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà in scenacon, l'attricenei panni dell'immortale personaggio descritto dain dodici romanzi passati ormai alla storia deld'autore. E non stupisce come il genere e i suoi derivati, siano tra i più seguiti dal pubblico che premia la prima serata all'con un tutto esaurito. Nella versione teatraledal registache sviluppa l'adattamento teatrale di(traduttore dei romanzi della Christie), la tenera ironia della Monti restituisce alla platea un personaggio che crea dipendenza, con le sue battute contagiose che accompagnano la folla anche al termine della piéce. Sul palco con i pregevoli colleghi, seguiti dall'energica folla di giovani attori, la Monti si destreggia tra golfini di lana tessuti a maglia e i bicchieri di cherry di troppo, con cui edulcora i dissapori che regnano tra i protagonisti della vicenda, il tutto incorniciato dal prezioso impianto scenico di, esaltato dalle luci die dalle musiche di. Cinti dai costumi di, gli attori diretti da Sepe sono parte di un tableaux vivants che si muove veloce e a tratti resta immobile, a sottolineare gli affanni dei protagonisti che corrono dietro le proprie vite, a caccia di un'introvabile serenità.inventa la sua Marple con il benestare di Sepe, che porta in scena una Miss Marple più imprevedibile e decisamente simpatica, lontana da quel british humor spesso insapore. La sfrontatezza e l'energia dei colleghi di palco, lo scenario imponente mischiato alle luci e a quel gusto semicupo e ferruginoso dei materiali scelti, contribuiscono alla magia del giallo, compiuto per la prima volta a teatro, luogo della dissimulazione per eccellenza e dove può riuscire il trucco più prestigioso di tutti.