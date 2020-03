mipiacerebbevedere, il Politeama di Prato fa scegliere al pubblico gli spettacoli della prossima stagione

A teatro non si può andare, ma prima o poi ricominceremo a riempire le sale e allora lo spettacolo dovrà essere di nostro assoluto gradimento. Il Teatro Politeama Pratese ha lanciato sulle sue piattaforme web 2.0 la campagna #mipiacerebbevedere, con una selezione di spettacoli fra cui chi lo volesse è invitato a segnalare le proprie preferenze, dando un contributo in vista della preparazione del programma della prossima stagione teatrale. Quaranta gli spettacoli scelti dal teatro di Prato che a piccoli gruppi si faranno conoscere al pubblico in vista della preparazione del calendario finale. In questi giorni è già possibile esprimersi su alcuni dei titoli indicati, dalla commedia di Coline Serrau Tre uomini e una culla al musical Mamma mia di Massimo Romeo Piparo. Figurano anche Mine vaganti, commedia teatrale che vedrà in scena Francesco Pannofino e Paola Minaccioni, oltre a Sherlock Holmes, thriller di cui sarà protagonista Giorgio Lupano. E due commedie, Le signorine con Isa Danieli e Giuliana De Sio, e L'uomo ideale di e con Toni Fornari. Una lista arricchita anche da numerosi e isolati nomi di attori di punta, tra cui Stefano Accorsi, Massimo Ghini, Lillo e Greg, Vincenzo Salemme, Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio, Emilio Solfrizzi, Massimo Lopez eTullio Solenghi.

