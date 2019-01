Marlene Dietrich: la diva in scena per l'ultima volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la sua ultima volta in scena. Dopo la serata di lunedì 28 gennaio al Teatro Flaiano infatti,riporrà la sua bianca pelliccia nel baule segreto dell'avanspettacolo e non tornerà più sotto i riflettori. E' un giorno speciale per l'attore, che esattamente diciotto anni fa decise di omaggiare una tra le dive per eccellenza, celato dietro lo pseudonimo di Quince con cui ogni volta la riportava in scena e da cui solo dopo anni si sarebbe liberato.Era il 2001 e insieme all'allora giovanissimo pianista, Castagnari allestiva per la prima volta il testo, la pièce con cui di certo non si aspettava che di lì a poco avrebbe girato il mondo, calcando palcoscenici dall'Italia alla Francia, fino alla lontanissima Città del Messico, dove la sua Marlene fu accolta con grande curiosità mista ad una punta di timore per quell'ambiguità che, seppur di casa in America Latina, era insolito vedere sotto le luci del proscenio. Come da copione andrà in scena la storia di una Marlene Dietrich nella fase discendente della sua storia, quando tra i primi "no" che giungevano dagli impresari, si trovò accanto il giovane Burt Bacharach con cui, tra capricci da diva, turbolenze e amori clandestini, preparerà il suo ultimo grande spettacolo contro la solitudine del successo e nel ricordo dei fasti lontani.Un'occasione unica quella al Flaiano, per rivedere in scena un'ultima volta lo spettacolo ormai maggiorenne di Castagnari, in una data unica che ha immediatamente registrato il tutto esaurito e per cui non mancheranno in platea, amici e ospiti illustri che negli anni lo hanno apprezzato. Quasi un messaggio da parte del pubblico per l'attore, da sempre devoto alle grandi protagoniste dello spettacolo, che tornerà in scena dal 26 al 30 marzo 2019 al Teatro Lo Spazio con il recital DI-VI-NA, ultima fatica che lo vede omaggiare la quintessenza della femminilità. Una vera e propria capacità quella di Castagnari per cui l'attore, nei panni di Marlene D., è stato immortalato da artisti dell'obiettivo comee il cui ritratto è attualmente in mostra presso il KMCA Museum of Contemporary Art di Seul.