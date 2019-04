L'illusionista Gaetano Triggiano al Brancaccio con le sue magie in una fabbrica tra le nuvole

Torna a Roma il “David Copperfield europeo”. Dopo il successo della scorsa stagione, l’illusionista Gaetano Triggiano sarà al Teatro Brancaccio il 12, 13 e 14 aprile con il suo “Real Illusion - Tour 2019, one man show

. Le tappe successive saranno il 3, 4 e 5 maggio a Napoli (Teatro Politeama), il 9 maggio a Genova (Teatro Politeama), l'11 maggio a Montecatini Terme (Teatro Verdi). Triggiano sarà il protagonista di uno show concepito con un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni vengono inglobate in un linguaggio teatrale che cattura adulti e bambini con effetti speciali, apparizioni, colpi di scena e trasformazioni a una velocità estrema. Sul palco è affiancato da un cast di ballerine e accompagnato dalla musica del maestro Angelo Talocci.



Lo spettacolo vanta la direzione artistica di Arturo Brachetti che così racconta lo show:

La magia non è una forma d'arte, è una necessità. Tutti noi ne abbiamo bisogno per poter sognare e avere una conferma, anche se fittizia, che esiste una realtà migliore, dove tutto può succedere: volare, sparire, risorgere. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e mettere in scena nuove ambientazioni e coreografie. Per

Real Illusion

abbiamo immaginato un luogo surrealista, come lo scheletro di una fabbrica abbandonata da Gustave Eiffel sulle nuvole, una specie di attracco vittoriano sospeso nei cieli, dove persino Giulio Verne avrebbe potuto agganciare una mongolfiera. In questo luogo senza tempo la magia prende vita e ci abbandoniamo al viaggio di fantasia

.

