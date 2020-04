Pavarotti in Ballo in Maschera dall'archivio del Comunale di Bologna

Due appuntamenti dedicati a Gaetano Donizetti, ovvero una conferenza sulla Fille du régiment e L’elisir d’amore raccontato ai bambini; una registrazione d’epoca del Ballo in maschera di Giuseppe Verdi con Luciano Pavarotti; la messa in onda del Peter Grimes di Benjamin Britten diretto da Juraj Valčuha.



Sono le proposte che il Teatro Comunale di Bologna trasmette sul suo canale YouTube per una nuova settimana di musica. Ruota attorno alle tematiche della Fille du régiment l’incontro dei “Dialoghi intorno all’opera” in programma martedì 28 aprile alle 18.00 con il comico e cantautore Dario Vergassola e l'attore e scrittore David Riondino. Modera il sovrintendente Fulvio Macciardi; interventi musicali degli interpreti della Scuola dell’Opera.



La conferenza è stata registrata nell’ottobre del 2018 in occasione della rappresentazione dell’opéra-comique di Donizetti con la direzione di Yves Abel e la regia di Emilio Sagi. Il melodramma giocoso più celebre del compositore bergamasco è invece al centro del nuovo appuntamento educational creato e curato dal Teatro Comunale, in onda sabato 2 maggio alle 16.00 per la rubrica “Opera Favola”.



L’elisir d’amore – letto e raccontato dall'attore e regista Gabriele Duma e illustrato da Alessandra Nuzzi – è nato dal progetto “Studenti, all’Opera!”, che ha coinvolto molte scuole del territorio e che è finalizzato a un futuro spettacolo dal vivo come conclusione di un periodo di formazione scolastica. Il video verrà pubblicato anche sulla pagina Facebook “TCBO Opera Young” dedicata agli studenti.



Chiudono la settimana due opere trasmesse per il “Comunale in streaming”. Sabato 2 maggio alle 21.00 viene proposta una registrazione d’epoca, tratta dall’Archivio Storico del Teatro Comunale di Bologna, del Ballo in maschera di Verdi con Luciano Pavarotti nei panni di Riccardo. Lo spettacolo, diretto da Gustav Kuhn e con la regia di Sonja Frisell, è andato in scena a febbraio del 1989 nell’allestimento dell’Opera di San Francisco.



Domenica 3 maggio alle 15.30 va in onda uno dei lavori di teatro musicale più interessanti del Novecento, Peter Grimes di Britten, nella produzione del Teatro Comunale di Modena firmata da Cesare Lievi e rappresentata nella Sala Bibiena nel maggio del 2017 con Juraj Valčuha sul podio, vincitore del Premio Abbiati come miglior direttore d’orchestra di quell’anno.

