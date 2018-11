Lucia Lorè al Costanzi: «Nuda per Mozart: mi sento come Giovanna d'Arco»

Entra in scena nuda, rannicchiata dentro una carriola. E ci resta una trentina di minuti, prima di essere buttata sul pavimento (dove rimane, immobile, per altri dieci), nel quarto atto delle

Nozze di Figaro

, al Teatro dell’Opera di Roma, in un allestimento firmato dal regista britannico Graham Vick (repliche fino all'11 novembre, il maestro Stefano Montanari sul podio).



Lucia Lorè, occhi verdi e capelli scuri, 34 anni, un metro e ottanta di bellezza pugliese, laurea in Archeologia a Lecce, corsi di recitazione a Roma e a Milano, attrice e cineasta indipendente, gira l’Europa con il suo corto “Immaginare T.”: «Sulle politiche di genere e in particolare sull’assunzione di testosterone al femminile».



Si spieghi meglio?

«Un’analisi sulla decostruzione del genere e sulle identità sessuali. Due donne protagoniste: una affronta il cambiamento di sesso e l'altra la destrutturazione della sua identità sessuale ».



Come è arrivata all’Opera?

«Avevo gia lavorato con Massimo Popolizio nei

Ho fatto un provino e tra le varie attrici e ballerine, io avevo il corpo più adatto. Le altre, minute, sarebbero scomparse nella carriola».



Il suo nudo in scena che cosa rappresenta?

«Molte verità. Costringe pubblico e critica a prendersi delle responsabilità. Un conto è parlare, un altro è trovarsi le cose sotto gli occhi».



Una denuncia contro gli abusi?

«Non solo degli uomini sulle donne. Il regista Vick ha preso di mira la violenza di chi esercita il potere. Donne comprese».



La contessa?

«Lei è lo snodo. Attua il potere in modo maschile. E invece, le donne dovrebbero riuscire a cambiare rotta».



Che cosa pensa in quei 40 minuti?

«Mi risuonano nelle orecchie le parole di Figaro: Guardate queste femmine... Streghe... Colombe maligne... E mi domando quanto si sia divertito Mozart a prendere in giro i potenti».



Graham Vick, il regista, che cosa le ha detto?

«L’obiettivo non è solo quello di smuovere gli ambienti #MeToo. All’inizio ero addirittura coperta di lividi e sangue. Ma era troppo. E poi ci sono anche le mie colleghe appese al muro. Una scena suggestiva, forte, che arriva a tutti».



Prova imbarazzo?

«Al contrario. Non pensavo che quest'esperienza mi arricchisse così tanto. Non è il mio primo nudo. E non mi imbarazza mai spogliarmi quando riesco a costruire una mia narrazione».



E qual è?

«Noi del quarto atto facciamo tutte una brutta fine rispetto alle altre cameriere del Conte che sono in scena durante l'ouverture: moriamo perché abbiamo combattuto. Siamo come Giovanna D’Arco».



Progetti?

«Sto cercando un produttore per un film sui nuovi femminismi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Masnadieri”.