Lillo&Greg tornano all'Olimpico dal 14 al 26 gennaio con “Gagmen”

Tornano al Teatro Olimpico, dal 14 al 26 gennaio, Lillo&Greg con il varietà Gagmen. La storica coppia della comicità ripropone i propri cavalli di battaglia e novità assolute sotto forma di sketches. Gagmen riporta in auge vecchie glorie del duo che, strizzando l'occhio al noto filone cinematografico dei supereroi fumettistici, punta ovviamente a far ridere. I due comici si rivelano, dunque, supereroi della risata con una scaletta che attinge sia dal loro repertorio teatrale che a quello televisivo e radiofonico, portando sul palco sketch come Che, l'hai visto? o Normal Man, rubriche cult del popolare programma radiofonico 610 condotto dai due.