“Lezioni italiane” di Fabio Canino: il 17 marzo emozioni con spazio, pianeti, astronauti e ufo

Ultimo aggiornamento: 19:30

Torna lo show interattivo di Fabio Canino: conversazioni semiserie con chi ne sa più di noi, senza perdere mai però il buon umore. Sarà interessante, istruttivo e pure divertente ascoltare esperti in varie materie condividere con noi le loro conoscenze con leggerezza senza mai salire in cattedra.Una serie di incontri a cadenza mensile condotti da Fabio Canino con ospiti provenienti da vari settori. Non mancheranno il buon umore e la Musica.Dopo il grande successo della prima serata, il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 marzo alle 20.30 al Teatro Della Cometa; ci prepareremo a passare una piacevole e divertente serata dedicata allo “Spazio e pianeti”.“Conosciamo le vere esigenze degli astronauti?”,”Siamo soli in questo universo o esistono davvero gli UFO?”, “La terra sopravvivrebbe ad un’altra pioggia di meteoriti?” e “Esiste un altro pianeta su cui potremmo vivere?” “Riusciamo a captare facilmente le notizie che volano nello spazio” queste sono solo alcune curiosità alle quali cercheranno di rispondere David Avino, Ceo di Argotec, una società di ingegneria aerospaziale; Max Judica Cordiglia detentore di informazioni segrete, Riccardo Protani del CUN (Centro ufologico nazionale), Jacopo Loredan, ex direttore di Focus e divulgatore scientifico e molti altri esperti.Lo spettacolo di infotainment, in cui la quarta parete viene abbattuta e il pubblico viene coinvolto da Canino, prevede gli interventi comici di Daniele Gattano e dalle canzoni di Inés Boom Boom. Infine Mike Harakis, il cui compito fondamentale è quello di controllare l’attendibilità delle notizie verificando le fonti.Lezioni italiane di Fabio CaninoTeatro La Cometa – via del Teatro Marcello, 4 RomaDomenica 17 marzo ore 20.30