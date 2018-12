“Les étoiles”: due notti a guadare le stelle, in punta di piedi

Uno spettacolo da non perdere con le più grandi star del firmamento della danza mondiale. Per due sole recite, il 20 e il 21 gennaio, nella capitale, all'Auditorium Parco della Musica, si rinnova l'appuntamento con

Les étoiles

, gala a cura di Daniele Cipriani che porta in Italia grandi interpreti provenienti dalle maggiori compagnie internazionali.



Per la prima volta in Italia si esibiranno Kirill Serebrennikov e Yuri Possokhov che danzeranno il passo a due dal balletto scandalo dedicato a Rudolf Nureyev (debutto al Bolshoi di Mosca nel dicembre 2017).



Attesi, tra gli altri, Vladislav Lantratov e Maria Alexandrova del Teatro Bolshoi di Mosca, Leonid Sarafanov del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo e Oleysa Novikova del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Bakhtiyar Adamzhan del Teatro dell'Opera di Astana (Kazakistan) e Tatiana Melnik dell'Opera di Stato Ungherese, Budapest, Polina Semionova del Teatro dell'Opera di Berlino, che vedremo su Rai Uno accanto a Roberto Bolle nel programma

Danza con me

il 1 gennaio, accanto a Marianela Nuñez e Vadim Muntagirov del Royal Ballet di Londra e Sergio Bernal del Balletto Nazionale di Spagna.



«Scelgo sempre i ballerini sulla cresta dell'onda per riunire, sulla stessa scena, le stelle più eccitanti da tutto il mondo - ha raccontato Daniele Cipriani- Un'occasione unica per vedere l'eccezionalità della danza, oggi».



Alla luminosa étoile inglese Margot Fonteyn (1919-1991), che fu partner per eccellenza di Nureyev e di cui ricorre il centenario della nascita, è dedicata questa edizione di

Les Étoiles

. Come ogni anno,

Les Étoiles

propone un programma di brillanti virtuosismi sulle punte e in volo, nonché momenti di alta interpretazione artistica, che includerà passi a due tratti dai balletti

Sylvia

,

Il Corsaro

,

Diana e Atteone

,

Romeo e Giulietta

, insieme a momenti di sofisticata modernità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA