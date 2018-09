Latina, riapre il teatro Gabriele D'Annunzio: ecco tutti gli spettacoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Rocca, Laura Morante, Massimo Popolizio, Carlo Buccirosso, Ascanio Celestini, Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi, Luciano Melchionna. Sono solo alcuni tra i maggiori nomi che animeranno la stagione teatrale del Tdi, che da Novembre ad Aprile 2019 restituirà al capoluogo pontino il proprio teatro, con veri e propri gioielli teatrali che lo impreziosiranno come uno scrigno pregno di cultura e contenuti artistici.Nove i titoli di prosa in abbonamento. Una stagione che sarà punto di riferimento culturale per l'intera provincia, grazie alla collaborazione tra l'e il Comune di Latina. E proprio il sindacotiene a sottolineare quanto la riapertura del Teatro Gabriele D'Annunzio sia fondamentale per tutta la provincia.«È una giornata importante, perché dimostriamo quello che abbiamo sempre voluto: riaprire il D'Annunzio, non soltanto per gli spettacoli di livello molto alto,ma perché tutto questo nasce da un lavoro costante da cui stiamo traendo i primi risultati. Riaprire tutti i teatri partendo da qui, passando per l'Armando Cafaro, fino al Teatro dei Mille. Investiremo ancora risorse ed energie per restituire alla città uno snodo culturale in cui non solo sarà possibile fruire di spettacoli, ma ci auguriamo che molto presto sarà possibile produrli», dichiara Coletta.Alle parole del sindaco si aggiungono quelle di Albino Ruberti, Capo di Gabinetto della Regione Lazio: «La forza di un territorio si basa sulla sua capacità di fare rete, valorizzando esperienze e risorse. Per questo motivo la Regione sostiene l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, unico circuito teatrale presente sul territorio, che negli anni ha portato avanti progetti interessanti in grado di creare opportunità di crescita culturale ed economica per i comuni coinvolti». Infine si è aggiunto anche Silvio Di Francia, Assessore a Politche Culturali, Sport e Turismo di Latina, che ha sottolineato l'importanza per la restituzione degli spazi e soprattutto la grande voglia di produrre autonomamente laboratori sperimentali, grandi eventi e produzioni di alto livello.Si parte con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice in scena con "Copenaghen" (4 Novembre 2018) di Michael Frayn, la storia del fisico tedesco Heisenberg che fa visita al maestro Bohr nella Danimarca nazista, raccontata dalla regia di Mauro Avogardo. Subito a seguire è la volta di"Squalificati" (24 Novembre 2018) di Piera Riera, messo in scena da Luciano Melchionna che dirigeStefania Rocca, Andrea de Goyzueta e Fabrizio Vona. Autore e narratore, traduttore della nostra società sarà Ascanio Celestini il successivo interprete in scena con "Pueblo" (16 Dicembre 2018), con le musiche dal vivo di Gianluca Casadei.A seguire arriva "Donchisci@tte" (10 Gennaio 2019), liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cercantes, con Alessandro Benvenuti, Stefano Fresie la regia di Davide Iodice. In anteprima regionale arriva Laura Morante con "Voci Nel Buio" (3 Febbraio 2019), scritto e diretto da John Pielmeier, seguito da Flavia Mastrella e Antonio Rezza con "Fratto_X"(16 Febbraio 2019). E poi ancora Carlo Buccirosso firma testo e regia de "Il Pomo della Discordia" (5 Marzo 2019), un esilarante affresco di una normale famiglia benestante italiana, seguito poi da"Aspettando Godot" (39 Marzo 2019) di Samuel Beckett, in un nuovo allestimento diretto da Maurizio Scaparro che porta in scena Antonio Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, Fabrizio Bordignon eGabriele Cicirello.Chiude la girandola di nomi Enzo Siciliano, che firma il testo "Morte di Galeazzo Ciano" (13 Aprile 2019), in scena con Francesco Siciliano, Emanuele Vezzoli, Nicola Nicchi, Paola De Crescenzo, Alice Giroldini, Roberto Abbati per la regia di Gianfranco Pannone.