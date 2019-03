Ladyvette in scena alla Cometa con lo spettacolo “In Tre”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo strepitoso successo della passata stagione, tornano al Teatro della Cometa dal 5 al 24 marzo, Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi ovverocon il nuovo spettacoloscritto a sei mani da Teresa Federico, Fausto Brizzi e Lillo Petrolo, per la regia di Massimiliano Vado. La direzione musicale è di Roberto Gori. A coordinare il tutto è la direzione artistica di Lillo Petrolo. Scene di Mauro Paradiso.Tre giovani attrici e cantanti si incontrano per caso ad un provino per un progetto non molto chiaro e che si rivelerà essere una grande fregatura. Nel trovarsi a condividere un’esperienza particolare, le tre iniziano a conoscersi meglio e a diventare amiche, svelando ciascuna il proprio carattere e le proprie debolezze. Ed è proprio sulla loro goffaggine femminea che nasce l’idea di restare insieme e di provare a riscattarsi con la vita e con la carriera. Nasce così, a poco a poco, un trio scalcagnato, fatto di tre differenze apparentemente inconciliabili ma che non possono più stare separate.La loro vita inizia a cambiare sotto i loro occhi e dai primi successi nascono conflitti, litigi, ripicche e dispetti vari. Cosa siamo disposti a fare per ottenere quello che vogliamo dalla nostra vita? Su quali “cadaveri” siamo disposti a passare? Intorno a loro le pareti si piegano sotto il peso del loro sentirsi perennemente inadatte, ma il talento e un po’ di fortuna continuano a spingerle verso palchi prestigiosi, finché non incontreranno l’uomo che cambierà per sempre il loro destino. In meglio? In peggio? Partendo dalle tre protagoniste, passando per gestori di bar, pianisti, mamme ingombranti e discografici, ci ritroveremo di nuovo ad assistere al destino di tre ingenue sognatrici, tutt’altro che sveglie. Circondate da prestigiosi ospiti, che si presteranno a interpretare le voci di vari personaggi, anche questa volta, la vita de Ladyvette si rivelerà un buffo incubo, mentre cercano di sfidare i piani alti del mondo dello show business per scoprirsi del tutto impreparate. Scritto da Teresa Federico, Fausto Brizzi e Pasquale Petrolo e il tutto rigorosamente con musiche dal vivo e originali, composte da Roberto Gori. Riusciranno le nostre tre Divette a sfangarla questa volta?