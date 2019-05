La star Polunin con “Sacré” nel Chiostro di Santa Maria Novella

Il Florence Dance Festival Performing Arts, con la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone, nel 2019 giunge alla sua trentesima edizione. Dal 1 luglio al 3 agosto il festival torna ad essere uno dei protagonisti dell'Estate Fiorentina in uno spazio speciale: il Chiostro Grande di Santa Maria Novella.



Uno dei gioielli più preziosi di Firenze, luogo-simbolo della città, si trasforma in un palcoscenico esclusivo per testimoniare l'incontro fra la cultura della tradizione e i linguaggi della contemporaneità. Il calendario degli eventi di questa trentesima edizione presenta serate inedite con importanti compagnie di danza del panorama italiano e internazionale.



Fra i momenti di maggior rilievo del festival The Special World Wide Event: due serate con l'etoile Sergei Polunin che presenta

Sacré

, dedicato a Vaslav Nijinsky, una inedita coreografia dell'enfant prodige della danza mondiale (23, 24 luglio).

