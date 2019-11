“La cena delle belve” al Ciak di Roma ambientato nell'Italia del '43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre sarà in scena al Teatro Ciak di Roma La Cena delle Belve, pluripremiato spettacolo teatrale francese (‘Le Repas des fauves’), tra i maggiori successi delle ultime stagioni parigine, coronato ai Molières 2011 come migliore spettacolo privato, migliore adattamento e messa in scena. Grazie alla versione italiana della piece di Vahe Katcha, curata da Vincenzo Cerami poco prima della sua scomparsa, La Cena delle Belve arriva al teatro di via Cassia con cast e regia che dipingono con crudeltà e ironia il meglio e il peggio dell’animo umano sullo sfondo della Grande Storia del 1943.Sul palcoscenico Marianella Bargilli, Emanuele Cerman, Alessandro D’ambrosi, Maurizio Donadoni, Carlo Lizzani, Ralph Palka, Gianluca Ramazzotti, Silvia Siravo. Regia associata di Julien Sibre e Virginia Acqua. La vicenda presenta la storia di sette amici che, nell’Italia del 1943 durante l’occupazione tedesca, si trovano per festeggiare il compleanno del loro ospite. Una serata diversa, per “staccare” dalle tragedie e paure della guerra e dalle privazioni che questa porta con sè. Quella stessa sera però vengono uccisi due ufficiali tedeschi ai piedi della loro palazzina e per rappresaglia la Gestapo decide di prendere due ostaggi per ogni appartamento.