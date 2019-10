“Jules & Roméo” in versione omosex al teatro Piccolo Bellini di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in chiave omosessuale. È la tragedia coreografica Jche il 5 e il 6 novembre andrà in scena al Piccolo Bellini di Napoli. Composta da 3 atti, è nata da una collaborazione tra due ballerini dell’Opera de Paris, Jean-Sébastien Colau e Grégory Gaillard, un compositore di musica elettronica, Stéphane Jounot, e una giovane regista, Bérengère Prévost. In questo balletto neoclassico, liberamente adattato dall’opera letteraria di William Shakespeare, la scenografia si alterna alle immagini e ai filmati di Francesca Tortorelli, Giuliana Tarallo, Nicole Gaudio, Ludovica Sciannamblo. Storia che è stata riadattata all’epoca contemporanea: il principio è quello di suscitare curiosità e riflessione nello spettatore, dimostrando che ogni legame d’amore può essere eterno.Per la messa in scena Jean-Sébastien Colau ha, così, voluto tradurre la dimensione sociale della tragedia di William Shakespeare attraverso il linguaggio coreografico associato al teatro, la musica e la danza. Dopo il successo dello spettacolo in Francia ed essendo spesso invitato come Maitre de Ballet del Corpo di Ballo del San Carlo di Napoli, Jean-Sébastien Colau è rimasto colpito dalla personalità dei ballerini napoletani e ha deciso di rimettere in scena Jules & Roméo composto totalmente da un cast di ballerini provenienti dalla Campania.