Italia e Svizzera raccontano l'amore tra Artaud e Genica con l'attrice Pelaggi

Nella storica Cappella Orsini a due passi da Campo de’ Fiori, “sbarca” domani sera (alle 20.30) la compagnia teatrale franco-svizzera Daï Daï Produçao, per la prima volta nella Capitale, con la loro ultima opera in lingua originale francese, diretta e interpretata da Daniela Morina Pelaggi, “Artaud-Genica Correspondances”: Antonin Artaud, figura emblematica de l’avant-garde del XX secolo, scrittore, drammaturgo, regista, attore, poeta, disegnatore atipico, conobbe Génica Athanasiou nel 1921, quando entrambi erano attori nella compagnia del Théâtre de l’Atelier; diventerà il suo grande amore.

La regista e attrice Pelaggi con questa opera sottolinea la modernità delle lettere tra i due amanti paragonabile ad una chat tra due innamorati. Inoltre viene raccontato il disagio dell’artista quando diventa dipendente dalla droga e ormai internato in un ospedale psichiatrico, coinvolge la sua amata costringendola a procurargli l’eroina per calmare i suoi deliri. Una storia attuale ma avvenuta nei primi del 900’ tra le due grandi guerre che mostra il declino di un grande artista fino all’autodistruzione. Questa è un occasione per scoprire un Artaud inedito in Italia, questa storia mette a nudo un personaggio riconosciuto come uno degli autori più studiati nei dipartimenti di letteratura francese e di spettacolo delle università italiane, le sue opere sono state abbondantemente tradotte come “il teatro della crudeltà” e pubblicate (a volte anche prima dell’edizione francese), e la sua teoria teatrale, elaborata negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, ha avuto un impatto decisivo su diverse generazioni di registi e attori italiani.

Roma accoglie questo evento patrocinato dal Comune di Roma e dall’ambasciata Svizzera in Italia che si incontreranno in una serata speciale per l’avant-premiere, dove saranno ospiti anche i rappresentanti delle più importanti istituzioni e ambasciate francofone a Roma, nella Cappella Orsini, in collaborazione con la neonata Fondazione Opera Lucifero, fondazione impegnata per lo sviluppo a Roma della conoscenza del teatro Internazionale in lingua originale che ospiterà la compagnia teatrale francofona Daï Daï Produçao, sostenuta dalla Città di Ginevra, della direttrice Daniela Morina Pelaggi, che ha adattato, diretto e interpretato questo spettacolo. Prossimo appuntamento il 4 maggio alle 20.30, il 6 alle ore 17 e infine il 7 alle 20.30.