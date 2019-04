In una banca di provincia, la Vedova allegra balla il rock'n'roll

Una

Vedova Allegra

degli anni Cinquanta che non frequenta ambasciate, ma gli sportelli di una banca di provincia, e canta in tedesco. La più celebre tra le operette arriva al Costanzi di Roma al 14 al 20 aprile con la regia di Damiano Michieletto.



Sul podio a dirigere cantanti, orchestra e coro sarà il giovane maestro Costantin Trinks, uno specialista al suo debutto al Teatro dell'Opera.

Die Lustige Witwe

, composta dal tedesco di origine ungherese Franz Lehàr su libretto di Victor Léon e Leo Stein, debuttò a Vienna nel 1905 con un grandissimo successo, bissato in Italia due anni dopo. Lo spettacolo che arriva nella capitale è frutto di una coproduzione con la Fenice di Venezia dove è andato in scena l'anno scorso.

Quando ho cominciato a pensare alla Vedova Allegra - dice Michieletto - mi sono subito detto: o la facciamo in tedesco o non la facciamo. È un limite intellettuale pensare che l'operetta oggi debba essere tradotta, così come i film non dovrebbero essere doppiati ma gustati nella lingua originale

Anche aver cambiato l'ambientazione risponde a ragioni precise.

È una storia di soldi - ha spiegato - e dell'eredità della ricca vedova a cui tutti ambiscono. Per questo alla sterile ambasciata ho pensato a una piccola banca di provincia che rischia la bancarotta

Non c'è un riferimento esplicito alle vicende recenti di banche in crisi e di risparmi in fumo, ha aggiunto,

è un tema che stiamo vivendo, ma ho spostato tutto in un epoca il cui la gente aveva fiducia

. Gli anni Cinquanta offrono un pretesto per coreografie coinvolgenti. Ognuno dei tre atti è scandito da scene di ballo che in questa versione diventano rock and roll, twist, charleston, con i ballerini che si muovono in una balera con l'orchestrina.



È una storia d'amore, anzi di amori, ma - precisa il regista - si sviluppa in periodo in cui

comincia l'emancipazione femminile, la vedova è una donna libera e disinibita, non ha bisogno di uomini e rivendica questa sua libertà

. L'obiettivo di Michieletto è

esaltare la struttura musicale e dare credibilità ed efficacia ai personaggi sul palcoscenico

Il sovrintendente Carlo Fuortes ha osservato che il regista

ha fatto diventare l'operetta un musical di Broadway

, che trova uno spazio importante in un cartellone d'opera.

È un capolavoro assoluto che va preso seriamente - ha detto il direttore artistico Alessio Vlad -. I cantanti in questa produzione come nei grandi musical sono interpreti e ballerini straordinari. Lo spettacolo è molto divertente ed è un invito ad aprirsi, a non restare dentro la tradizione

Tra i nomi principali del cast Anthony Michael-Moore (il Barone Nirko Zeta), Adriana Ferfecka (Valencienne), Nadja Mchantaff (Hanna Glawari), Paulo Szot (il conte Danilo Danilowitsch), Kark-Heinz Macek (Njegus). Cinque i talenti di Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera.

