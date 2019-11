In scena O Scarfalietto, a teatro contro le differenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel segno dell'integrazione va in scenadi Eduardo Scarpetta, proposto al Teatro Marconi con la regia di, che dirigeranno il prossimo mercoledì 4 dicembre 2019 gli allievi dell'Accademia Artistica, associazione che porterà sul palco di Viale Guglielmo Marconi un gruppo di giovani attori formato da ragazzi disabili e normodotati. Un appuntamento sociale ormai storico quello promosso dalla onlus diretta dalla presidente Alleruzzo, che da anni accende i riflettori sulla capacità inclusiva di un momento come quello scenico, in cui i ragazzi si incontrano e si confrontano alla pari, perché «dove c'è talento non esistono barriere», dicono gli organizzatori pronti a rimettere in moto la macchina teatrale sostenuta dalle scenografie di, i costumi die l'assistenza alla regia diUna trama comica nata dalla penna dell'indimenticato Scarpetta nel lontano 1881. Un testo ispirato all'opera francese "La Boulé" di Meilhac e Halévy, che vede "O Scarfalietto" (Lo Scaldaletto) come una tra le più riuscite opere ispirate dall'originale, ricordata tra le tante rivisitazioni dell'apprezzata opera prima. Dopo il successo del grande schermo con il film "Detective Per Caso" ed il conseguente riscontro ottenuto al Teatro Olimpico di Roma con lo spettacolo "A Qualcuno Piace Rock", gli allievi de L'Arte Nel Cuore Onlus si cimentano con la storia di due giovani sposi che, a causa di continui litigi, sono costretti a separarsi con l'aiuto dei rispettivi avvocati. Tanti i personaggi coinvolti fino al momento della causa finale, dove tutto potrà accadere. Lo spettacolo toccherà due piazze importanti con una mini tournée sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma; la compagnia farà capolino a Padova il prossimo venerdì 29 novembre al Teatro Ai Colli, per poi giungere a Roma il 4 dicembre al Marconi.