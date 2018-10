In scena la vita di Alda Merini con Milva Marigliano

La vita della poetessa Alda Merini va in scena a teatro. Interpretata da Milva Marigliano, in questi giorni sul grande schermo con il film

Sulla mia pelle

nel quale interpreta la madre di Stefano Cucchi, la poetessa è protagonista dello spettacolo di Giorgio Gallione

Alda diario di una vita diversa

, che in prima nazionale inaugura il 24 ottobre la nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova al Duse.



Lo spettacolo, ha spiegato l'autore, vuole trasportare lo spettatore in un universo di grandi contrasti, di forti emozioni, così come è stata la vita della poetessa. L'elaborazione drammaturgica di Gallione porta in scena la prosa e la poesia della Merini intrecciando materiali narrativi e biografici a poesie e canzoni, in una spettacolo dove recitazione e danza si mescolano. Sul palco, oltre a Milva Marigliano, cinque ballerini danzeranno sulle coreografie di Giovani Di Cicco incarnando gli incubi, gli amori e le follie della poetessa.

Ho voluto esplorare le sue opere - spiega Giorgio Gallione - per raccontare la sua vita, il tutto in uno spettacolo variegato dove i linguaggi si mescolano. Alda era una poetessa colta che sapeva scrivere in maniera semplice

Per Milva Marigliano, milanese come Alda,

interpretarla per me è una grande responsabilità, una grande gioia. In questo spettacolo aleggia l'anima di Alda, il suo essere fragile, la sua santità e il suo meretricio, un personaggio straziante

.

E' la prima produzione di questa stagione del Teatro Nazionale - commenta l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo -. La storia intreccia la follia alla poesia e all'estro lasciando il dilemma se la sua follia abbia influenzato la sua poesia o meno. Di sicuro è un personaggio attuale, interpretato da una grande attrice. Una produzione di grande qualità e di fascino che saprà suscitare emozioni

