Al Cometa Off in scena la "Maison de Santé": l'horror show sale sul palco

La “Maison de Santé” è il titolo dello spettacolo di scena al teatro Cometa Off di Roma il 4, 5 e 6 giugno. Lo propone un gruppo di giovani attori diretti da Marco Vallarino che è anche l’autore del testo, ispirato dal racconto “Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma” di Edgar Allan Poe. Nella messa in scena, l’immaginario d’ispirazione è un mix che va dagli horror movie degli anni 50/70, al “Frankenstein junior" di Mel Brooks, dal “Rocky Horror show” ai film di Tim Burton.



A spiegare lo spirito della “Maison de Santé” è Marco Vallarino, acting coach e docente della scuola di recitazione della Cometa: “I personaggi sono inseriti in un contesto surreale e grottesco, dove vivono una realtà distorta in bilico tra le spinte irrazionali delle loro folli manie e la realtà patologica della loro condizione. Per loro stessi, sotto la guida di un leader carismatico tanto lucido quanto folle, creano una parvenza di realtà che, con l’arrivo di un ospite inaspettato, gradualmente si sbriciolerà scoprendo la nuda verità della follia e trascinandovi lo stesso malcapitato”. “L’obiettivo finale – spiega il regista - è realizzare uno spettacolo comico e grottesco dalle tinte gotiche, rispettando le atmosfere create da Poe stesso nel suo racconto, che, è bene precisare, si ispira a sua volta a fatti realmente accaduti nella Real Casa de’ Pazzi diretta dal Barone Pisano nella Palermo dell’800”.



Protagonisti Negar Azimi Rad, Asia Coronella, Luigi Cosimelli, Tullia Di Nardo, Sebastian Marzak, Massimo Risi, Alessio Stabile. La scenografia digitale è a cura del Collettivo L4R, i mobili di scena sono realizzati da Fabio Giovannini, mentre il disegno luci è di Francesca Zerilli. Per lo spettacolo il gruppo è ricorso, con successo, al sistema di crowdfunding, raccogliendo la somma necessaria per il primo allestimento, così da farlo debuttare a Roma, nella sala di Testaccio. La piéce sarà poi portata in tourneè nel Lazio. Per prenotazioni Teatro Cometa Off, via Luca della Robbia 44 www.cometaoff.it, tel. 0657284637.

Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA