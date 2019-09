Il teatro Vittoria è salvo: dopo battaglie la sala storica non chiude

Oggi, 18 settembre, in un incontro con il suo affezionatissimo pubblico, il Teatro Vittoria ha annunciato che il pericolo chiusura, dopo tanti appelli e battaglie, è stato scongiurato.



Recentissimi accordi con nuovi soci, che hanno sanato il deficit causato da un taglio ministeriale, permetteranno allo storico Teatro Vittoria, cuore pulsante del quartiere Testaccio, di esistere e resistere.



In meno di 20 giorni, la direttrice artistica Viviana Toniolo è riuscita, in tempo record, a realizzare il cartellone completo per la stagione 2019-2020 e che ha presentato proprio oggi unitamente alla notizia della non chiusura del Vittoria. Un calendario ricco di tanti eventi che porterà sul palcoscenico: Corrado Augias, Jacopo Fo, Zerocalcare, Vittorio Sgarbi, Glauco Mauri, Anna Mazzamauro, Marisa Laurito, Giobbe Covatta, Gabriella Freison, Ferruccio Spinetti, l'Orchestra Sinfonica Città di Roma e la Fanfara dei Carabinieri che accompagnerà la favola di Pinocchio.

