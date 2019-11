Il soprano Carmela Remigio è Lucrezia Borgia al Festival Donizetti a Bergamo

Al festival Donizetti Opera di Bergamo il debutto attesissimo del terzo titolo operistico in programma quest’anno, uno dei capolavori più amati di Donizetti: Lucrezia Borgia in scena venerdì 22 novembre alle ore 20.30 (repliche 24 e 30 novembre; anteprima under 30 il 20 novembre).



Sui leggii la nuova edizione a cura di Roger Parker e Rosie Ward, che riprende la fondamentale collaborazione con Casa Ricordi (da trent’anni portabandiera dell’Edizione critica nazionale delle Opere di Gaetano Donizetti in accordo con il Comune di Bergamo e con la Fondazione Teatro Donizetti).

L’esecuzione è affidata alla bacchetta di Riccardo Frizza (Carla Delfrate sarà sul podio il 30 novembre), che dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Nel ruolo del titolo il soprano Carmela Remigio e, nelle vesti di Gennaro, il tenore XabierAnduaga– entrambi reduci dai successi nel 2019 nel Castello di Kenilworth.

Quindi Marko Mimica sarà Don Alfonso d’Este, VarduhiAbrahamyan sarà Maffio Orsini. Il ricchissimo cast è completato da Manuel Pierattelli (JeppoLiverotto), Alex Martini Don Apostolo Gazella), Roberto Maietta (Ascanio Petrucci), Daniele Lettieri (OlofernoVitellozzo), Rocco Cavalluzzi (Gubetta), Edoardo Milletti (Rustighello), Federico Benetti (Astolfo), Claudio Corradi (Un usciere), Alessandro Yague (Un coppiere), Francesca Verga (La principessa Negroni). Il Coro è quello del Teatro Municipale di Piacenza diretto da Corrado Casati.

Il nuovo allestimento della Fondazione Teatro Donizetti con la regia di Andrea Bernard, le scene e i costumi ideati rispettivamente da Alberto Beltrame e Elena Beccaro, i movimenti coreografici di Marta Negrini e luci di Marco Alba, è frutto di un’importante coproduzione territoriale con la Fondazione i Teatri di Reggio Emilia, la Fondazione Teatri di Piacenza e la Fondazione Ravenna Manifestazioni e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, dove lo spettacolo sarà messo in scena subito dopo le date bergamasche.

Venerdì 22 novembre, giorno del debutto ma alle ore 18.30, nella Biblioteca Angelo Mai (piazza Vecchia 15) a pochi passi dal Teatro Sociale, il direttore scientifico Paolo Fabbri dialogherà con il curatore dell’edizione critica Roger Parker per presentare l’opera. L’incontro è a ingresso libero e prevede la traduzione italiano/inglese.

Ultimo aggiornamento: 18:48

