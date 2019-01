Il maestro Chung alla Fenice per Capodanno: Grazie all'Unicef

Amore e infanzia sono stati i temi portanti del sedicesimo Concerto di Capodanno svoltosi il Primo gennaio al Teatro La Fenice di Venezia, appuntamento ormai tradizionale e di grande attrazione televisiva, trasmesso in diretta da Rai1.



Al concerto 2019 ha assistito la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha incontrato gli artisti del teatro prima dell'esibizione, recandosi poi nel Palco reale assieme al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, al soprintendente Fortunato Ortombina e al presidente della Rai, Marcello Foa.



Particolarmente apprezzato il programma musicale, grazie ai solisti, i soprani Nadine Sierra - in forma e voce smagliante - e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi, e l'Orchestra e Coro della Fenice, diretti da Myung-Whun Chung, in un programma classico di Verdi e Puccini concluso dal

Libiam

della Traviata.



In apertura della diretta tv il legame con l'Unicef - di cui Myung-Whun è ambasciatore - che ha visto esibirsi sul palco le voci bianche dei Piccoli Cantori Veneziani, istruiti da Diana D'Alessio, nel Valzer brillante di Verdi, adattato da Nino Rota per Il Gattopardo di Luchino Visconti.



Prima ancora, una ventina di bambini dell'istituto Grimani-Visentini di Marghera ha partecipato alla sigla di apertura, girata nella colorata isola di Burano. «L'anno scorso - ha ricordato Myung-Whun Chung - nel mio primo concerto avevo detto che siamo molto fortunati perché siamo nella città più bella del mondo, nel teatro più bello del mondo, suonando e ascoltando bella musica, ma avverto che quest'anno è ancora più bello per i bambini. Ringrazio la gente che lavora per Unicef, e spero - ha concluso - che il messaggio sia passato al mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA