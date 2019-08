Il direttore Michele Mariotti al Rossini Opera festival: «Semiramide in versione integrale è un'occasione di grande ascolto»

E' la seconda volta che affronto

”,», spiega il direttore Michele Mariotti che salirà sul podio per dirigere lo spettacolo che apre la 40esima edizione,».Il cast di “Semiramide”, che andrà in scena alla Vitrifrigo Arena l’11, 14, 17 e 20 agosto alle 19, è guidato da Salome Jicia nel ruolo del titolo, accanto a Varduhi Abrahamyan (Arsace), Nahuel Di Pierro (Assur), Antonino Siragusa (Idreno), Martiniana Antonie (Azema), Carlo Cigni (Oroe), Alessandro Luciano (Mitrane), Sergey Artamonov (L’ombra di Nino).», aggiunge Mariotti,La rassegna lirica di Pesaro si apre, quindi, con una nuova messinscena di Semiramide, coprodotta con l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Con l’Orchestra della Rai e del Coro, il Teatro Ventidio Basso, mentre il regista Graham Vick sarà coadiuvato dallo scenografo e costumista Stuart Nunn e dal lighting designer Giuseppe Di Iorio. La prima di domenica 11 agosto sarà trasmessa in diretta da RaiRadioTre; Rai Cultura proporrà lo spettacolo in differita su Rai5 in autunno.“Semiramide”, melodramma tragico in due atti con libretto di Gaetano Rossi, fu eseguita per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823. Il soggetto è tratto dall’omonima tragedia di Voltaire (1748).L’opera torna al ROF con un nuovo allestimento dopo essere stata messa in scena altre due volte: nel 1992 da Hugo de Ana diretta da Alberto Zedda (ripresa nel 1994 con la direzione di Roger Norrington) e nel 2003 da Dieter Kaegi, diretta da Carlo Rizzi.