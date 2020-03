Il consiglio del Comunale di Bologna propone la nomina di Fulvio Macciardi a sovrintendente

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, presieduto dal sindaco e presidente Virginio Merola, che ha proposto all'unanimità la nomina di Fulvio Macciardi a sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna da sottoporre al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.



Nell'incontro, tenutosi nel pomeriggio a Bologna, è stato preso atto dell'avvenuta nomina dei quattro componenti dell'organo da parte dei tre fondatori pubblici e del socio privato della Fondazione Teatro Comunale di Bologna.



Si tratta di Andrea Graziosi, nominato dal ministro Franceschini, di Chiara Galloni, designata dal Comune di Bologna - entrambi confermati dopo il precedente mandato - di Natalino Mingrone, nominato dalla Regione Emilia-Romagna e di Gianluigi Magri, designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.



Magri era recentemente entrato a far parte del precedente CdI e viene quindi a sua volta riconfermato. Il nuovo CdI, che come da statuto resterà in carica per cinque anni, ha espresso la sua preoccupazione per questo momento di emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus e alla conseguente prolungata sospensione delle attività, e si è dimostrato pronto a cercare soluzioni per far fronte alle complesse ricadute che si verificheranno sul Teatro Comunale e su tutto il settore dello spettacolo dal vivo.

