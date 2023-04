I Soliti Idioti, presentate le date del tour estivo

I Soliti Idioti, dopo il tour primaverile che ha già registrato il tutto esaurito per le date di Torino, Roma, Milano e Bologna, annunciano I SOLITI IDIOTI - FIODENA SUMMER TOUR 2023, la tourneè estiva prodotta da Vertigo e in partenza da Verona il 29 giugno al Teatro Romano.

La tourneè li vedrà nuovamente protagonisti: al Teatro Romano (Verona, 29 giugno 2023), al Ferrara Summer Festival (Ferrara, 13 luglio 2023), al Flowers Festival (Torino, 15 luglio 2023), al Sotto il Vulcano Fest - Anfiteatro Falcone Borsellino (Zafferana Etnea, CT, 22 luglio 2023), al Balena Fest (Genova, 30 luglio 2023) a La Versiliana (Marina di Pietrasanta, LU, 6 agosto 2023), all’Arena della Regina (Cattolica, 17 agosto 2023), all’Arena Gigli (Porto Recanati, MC, 18 agosto 2023) e a Nottinarena (Lignano Sabbiadoro, UD, 19 agosto 2023).

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio hanno commentato così il tour estivo: “È stata per noi una sorpresa vedere che, a distanza di 10 anni, le persone avessero ancora tanta fiducia nel nostro progetto e per questo ringraziamo tutti coloro che ci stanno sostenendo. Appena sono uscite le date del tour primaverile in molti ci hanno chiesto di venire ad esibirsi nelle loro città, la tournée estiva sarà quindi l’occasione per arrivare ovunque a ringraziare tutti di persona”.

I Soliti Idioti hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi torneranno durante gli show di quest'estate con I SOLITI IDIOTI - FIODENA SUMMER TOUR 2023.