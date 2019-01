Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci a Roma dal 31 gennaio al 24 febbraio con lo spettacolo “Così impari”

Coi tempi che corrono non ci sarebbe niente da ridere, ma con lei si ride comunque. Grazia Scuccimarra sarà al Teatro degli Audaci a Roma dal 31 gennaio al 24 febbraio con lo spettacolo “Così impari”. In scena l'attrice con le sue scorribande, da malandrina impenitente, con l’intento di cogliere i paradossi della nostra esistenza e della società. In questa sua ultima esilarante fatica consegna al pubblico le sue brillanti riflessioni, le sue critiche alla vita civile, alla classe politica, al mondo del lavoro, alla funzione del giornalismo, alla scuola, al consumismo. Il pubblico le accoglie con grandi risate, un applauso dopo l’altro, contagiato dalla sferzante sincerità che sempre è stata la sua nota speciale, senza un attimo di tregua. Lo spettacolo è scritto e diretto da Grazia Scuccimarra, con le musiche di Pino Cangialosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA