Gli anni veneziani di Pina Bausch: in mostra alla Fenice le foto di scena

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa, la Fenice ricorda e celebra Pina Bausch (1940-2009) con una retrospettiva sui suoi anni veneziani, organizzata dall'Archivio storico della Fondazione Teatro La Fenice e curata da Franco Bolletta, responsabile artistico e organizzativo delle attività di danza.

Pina Bausch. Gli anni veneziani

- questo il titolo dell'esposizione - resterà aperta dal 9 giugno al 14 luglio al Teatro La Fenice. Saranno in mostra le foto di scena degli spettacoli che la danzatrice e coreografa del Tanzthater Wuppertal ha allestito in Fenice dal 1981 al 2007, immagini che permetteranno di ripercorrere quindi le tappe più importanti della Bausch e della storia del teatro-danza: da Kontakthof, nato nel 1978 e in scena a Venezia nel luglio del 1981, passando per la celebre passeggiata Nelken (1983) che ancora oggi viene replicata in tutto il mondo; oppure Blaubart (1985) che riprende l'opera lirica Il castello del duca Barbablù di Bartk e la fiaba di Charles Perrault; e ancora l'applauditissimo Café Müller sulla musica di Henry Purcell (1985), Das Frühlingsopfer (1985), Bandoneon (1985), Viktor (1992), Für die Kinder von gestern, heute und morgen (2005); fino ad ægua (2007) che si ispira alle atmosfere brasiliane e viene danzato, con i costumi di Marion Cito, sui video di Peter Pabst: è questo l'ultimo titolo della Bausch presentato a Venezia, messo in scena pochi mesi dopo aver ricevuto il Leone d'oro alla carriera per la danza.



L'omaggio a Pina Bausch e ai suoi anni veneziani prevede anche la proiezione in loop di Pina Bausch, un film di Anne Linsel in parte girato anche negli spazi del Teatro La Fenice.

