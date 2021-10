Giovanni Vernia torna in scena, in partenza nuovo tour in tutta italia con “Vernia o non Vernia”: prima data a Milano

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 21:51

Si riaprono i sipari nei teatri d’Italia e torna in scena anche uno degli show più divertenti, che prende ispirazione da un dilemma shakesperiano, rivisitato in chiave comica: dopo il successo del precedente tour, Giovanni Vernia torna sul palco con il suo "Vernia o non Vernia", a partire da novembre 2021 fa tappa in tante città italiane.

Nuova tournée in 20 date

Una tournée di 20 date per festeggiare con il sorriso migliore il ritorno in scena, che Giovanni commenta così: «Si riparte finalmente! Non vedo l’ora di tornare a coccolare il pubblico, di fargli dimenticare ogni problema per due ore», racconta. «Divertimento puro. Ce lo meritiamo. E nel caso in cui comunque lo spettacolo non piaccia, tranquilli perché nel lockdown ho imparato a fare le pizze, almeno alla fine si mangia», chiosa il comico.

Tutte le tappe del tour

“Vernia o non Vernia” farà tappa a: Spilimbergo (PN) il 16 novembre, al Teatro Miotto; Milano il 18 novembre, al Teatro Manzoni; Artegna (UD) il 20 e 21 novembre, al Teatro Mons. Lavaroni; Montagnana (PD) il 3 dicembre, al Cinema Teatro Bellini; San Daniele del Friuli (UD) il 10 dicembre, all’ Auditorium alla Fratta; Lestizza (UD) l’11 e il 12 dicembre, Auditorium Comunale); Pontebba (UD) il 12 gennaio, Teatro Italia; Mestre (VE) il 13 gennaio, al Teatro Toniolo; Saronno (VA) il 14 gennaio, al Teatro Giuditta Pasta; Varese il 15 gennaio, al Teatro di Varese; Biella il 16 gennaio, al Teatro Sociale Villani; Borgomanero (NO) il 17 gennaio, al Teatro Nuovo; Ivrea (TO) il 20 gennaio, al Teatro Giacosa; Vinovo (TO) il 21 gennaio, al Teatro Auditorium.

Per concludersi a Roma, il 29 e 30 aprile, al Teatro Ambra Jovinelli, a Padova il 4 maggio, al Gran Teatro Geox e infine a Brescia il 5 maggio, al Gran Teatro Morato.

Poliedricità espressiva e vero talento della comicità, Vernia negli ani è riuscito a far affezionare gli spettatori ai suoi personaggi, come Jonny Groove. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di cimentarsi in più ambiti, è anche autore del suo spettacolo, che è stato scritto insieme a Paolo Uzzi (ai testi ha collaborato anche Pablo Solari).

I temi dello spettacolo

Al centro della scena l’attualità, raccontata con ironia attraverso più forme artistiche e spaziando tra progetti di diversa natura ma spesso collaterali.

Chiunque conosca Giovanni Vernia associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web. In questo spettacolo l’artista racconta da dove nasce la sua follia comica. È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e degli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. È una sorte di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione. Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.

Il dietro le quinte dello spettacolo

“Vernia o non Vernia” è uno spettacolo scritto da Giovanni Vernia, Paolo Uzzi, con la collaborazione di Pablo Solari. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi. La produzione esecutiva è di Savà Produzioni Creative. RDS 100% Grandi Successi è radio partner dello spettacolo.

Chi è Giovanni Vernia

Conduttore radiofonico, personaggio televisivo, attore per il teatro e per il cinema, Vernia è anche un influencer sui generis, capace di diventare opinion leader della risata migliore, quella che nasce per la satira di costume e/o politica sempre originale.

Su Youtube periodicamente il comico negli ultimi tempi ha lanciato i suoi video e format, come “How to become italian” e “Un giorno capirai”, seguitissimi dal pubblico del web. Su Facebook Vernia conta 2 milioni di follower. Recentemente, infine, è sbarcato anche su Tik Tok con uno dei suoi personaggi più “glam”, Jonny Groove, che torna in pista dopo più di un anno di assenza dalle disco.

