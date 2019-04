Morto Giacomo Battaglia, star del Bagaglino: aveva 54 anni

Addio a Giacomo Battaglia, attore reggino protagonista delle ultime stagioni del teatro Bagaglino di Roma. Battaglia è morto la scorsa notte in un ospedale di Crotone, dov'era ricoverato da tempo per una grave malattia: aveva 54 anni. Noto per esibirsi in pubblico in coppia con Gigi Misefari, fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso, ha proseguito la sua attività culturale, scrivendo il romanzo «Mia madre non lo deve sapere», e a chiunque lo avvicinava ripeteva continuamente: «Chi non ride è fuori moda». Secondo quanto si è appreso, i funerali saranno celebrati a Reggio Calabria in forma privata.



Ultimo aggiornamento: 13:08

